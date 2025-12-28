Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

Uma jovem de 19 anos foi espancada pelo ex-namorado após ele se irritar por ela ter demorado a responder uma mensagem. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (25), mas as imagens da câmera de segurança só foram divulgadas no sábado (27).

Conforme o g1, a jovem estava na portaria de seu condomínio, em Ribeirão Preto (SP), quando o homem de 21 anos, identificado como Carlos Eduardo Galdino, apareceu. Ele havia mandado uma mensagem para ela na noite do dia 24 de dezembro.

"No dia do Natal, a gente estava conversando normal, ele me desejou Feliz Natal, eu também desejei, só que logo depois eu fiquei sem bateria e fui responder ele quando cheguei em casa, que foi 6h da manhã. Foi quando ele já ficou mandando um monte de mensagem, falando um monte de coisa, me ofendeu em palavras também", detalhou a vítima.

Agressões e ofensas

No local, além de agredir a jovem, o suspeito também quebrou o celular dela. A vítima tentou se refugiar dentro do prédio, mas o homem conseguiu entrar chutando a porta.

Ao g1, a vítima ainda explicou que estava esperando algumas amigas chegarem para ir à padaria. Durante a agressão, ele ainda chamou a jovem de "puta e vagabunda".

"Ele sabe que eu não sou. Eu trabalho em shopping, das 14h às 22h, eu chego em casa e nem com meu filho direito eu fico. Então ele sabe que eu não sou essa pessoa que ele falava. Ele sabe que eu não merecia isso e eu não dei motivo pra ele fazer isso". Vítima de agressão Relato

Investigação do caso

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Ribeirão Preto, que pediu medida protetiva de urgência à vítima.

A jovem registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal. A defesa do suspeito não foi localizada e ainda não há informações sobre a prisão do homem.

Em depoimento à polícia, a vítima afirmou ter sofrido ofensas e humilhações durante os dois anos de relacionamento. No entanto, foi apenas nos últimos dias que Carlos registrou um comportamento mais agressivo.