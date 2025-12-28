Menino de 4 anos apresenta quadro estável após sobreviver a queda do 10º andar

Um menino de quatro anos, identificado como Brenno Fernandes Girdziauckas, permanece sob observação médica no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto (SP) após cair do décimo pavimento do prédio que mora com os pais. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (27).

De acordo com atualizações fornecidas pela família neste domingo (28) ao g1, a criança passou por um procedimento cirúrgico e seu estado de saúde é considerado estável. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

O acidente ocorreu por volta das 15h30, na região central da cidade. Brenno, que possui diagnóstico de autismo não verbal, teria utilizado a pia do banheiro para alcançar a janela, que não possuía redes de proteção.

No momento do incidente, os pais estavam em outro cômodo e foram alertados por um ruído vindo do banheiro. Ao notar o espaço vazio, a mãe foi até a área externa do condomínio, onde encontrou o filho consciente.

Fatores de sobrevivência e resgate

Investigações preliminares da polícia indicam que a trajetória da queda pode ter sido amortecida por uma estrutura de vidro e um corrimão antes do impacto final, o que teria reduzido a velocidade da descida. O socorro foi agilizado pela proximidade da residência com a unidade de emergência do HC, localizada a apenas um quarteirão de distância.

Apesar da gravidade do acidente, o menino foi resgatado lúcido, apresentando fratura nas duas pernas (fêmur) e ferimentos em outras partes do corpo. Por conta do seu estado, o menino acabou precisando receber doações de sangue.

A família fez campanha, atingindo a marca de 95 bolsas coletadas. Embora o estoque necessário para Brenno já tenha sido preenchido, o hemocentro local reforçou a importância das doações para os demais pacientes.