Família é resgatada após embarcação ficar à deriva por 18h no Rio Paraná
Três integrantes da família teriam passado 18 horas no meio do rio antes do resgate.
Uma família foi resgatada no Rio Paraná, na cidade de Presidente Epitácio (SP), após passar 18 horas à deriva em meio a uma tempestade na região. Por conta da chuva e dos ventos, a embarcação virou entre na tarde de sexta-feira (26) e eles permaneceram no local até a manhã de sábado (27).
Um casal de idosos, de 62 anos, e o filho deles, de 32, estavam desaparecidos desde as 17h de sexta, conforme detalhes do Grupamento Aéreo Águia, da Polícia Militar.
Na mesma tarde, moradores informaram ao Corpo de Bombeiros que haviam encontrado pertences às margens do rio, o que levou as equipes a serem acionadas para um possível resgate.
As buscas foram iniciadas logo em seguida e três pessoas com vida foram localizadas por volta das 12h do sábado. Apesar de conscientes, eles estavam debilitados.
Após contato da tripulação com a embarcação do Corpo de Bombeiros, a equipe se deslocou e realizou o resgate.
Os três foram encaminhados ao pronto-socorro e não apresentaram ferimentos aparentes.