Traficantes do RJ planejam crimes e vendem armas e drogas pelo WhatsApp
A prática criminosa é seguida por facções em outros estados, como no Ceará.
Investigações policiais descobriram que grupos criminosos que atuam no Rio de Janeiro utilizam a rede social WhatsApp para planejar crimes e vender armas de fogo e drogas. A informação é do jornal Extra.
Em uma das investigações, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) chegou ao celular de Carlos da Costa Neves, o 'Gardenal', um dos principais chefes da facção carioca Comando Vermelho.
'Gardenal' era um dos alvos da megaoperação policial nos complexos da Penha e Alemão, em outubro deste ano, mas não foi encontrado pela Polícia. Cearenses, que ordenavam crimes no Ceará direto do Rio, também foram alvos (e quatro foram mortos).
A extração dos dados do celular de 'Gardenal' mostrou que ele comandava 'bocas de fumo' no Rio, mesmo à distância, com o uso do WhatsApp. As 'bocas' ficavam localizadas no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, e nas favelas do Guaporé e Quitungo, na Zona Norte.
A prática de planejar crimes e vender ilícitos pelo WhatsApp é seguida por integrantes do Comando Vermelho no Ceará, como também por membros de outras facções.
Um exemplo disso foi a descoberta, pela polícia cearense, que um grupo nomeado como 'Futebol dos amigos aos finais de semana' era, na verdade, utilizado pelo CV para planejar crimes. O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou sete membros do grupo, no último mês de outubro.
Negócios com diversas facções
Outra investigação policial, destacada pela reportagem do jornal Extra, descobriu que um grupo criminoso do Espírito Santo vendia armas de fogo e drogas para três facções do Rio de Janeiro: Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos Amigos (ADA).
Em mensagem enviada a 128 integrantes do grupo Joga pra Rolo 2.0, no dia 30 de setembro deste ano, um criminoso destacou que vende produtos ilícitos independente da facção.
"Mano, sou adm e sou da Nova Holanda. Tem gente aqui que não leva facção. Aos que seguem, só comprar dentro do quadrado. Aos que não, forte abraço e seguir em paz. Segurança de todos, seja CV, TCP, ADA", disse o investigado, no grupo do WhatsApp.
Roubo de joias e relógios de luxo
Uma investigação da 14ª DP (Leblon), da Polícia Civil do Rio, descobriu que uma quadrilha especializada em roubar joias e relógios de luxo planejava os crimes também pelo Whatsapp.
era o valor de um relógio Rolex e de um anel de ouro, roubados de um pedestre, pela quadrilha, no Leblon. Três acusados foram condenados à prisão pelo roubo, por decisão da Justiça do Rio.
Ao ser presa, uma acusada confessou à Polícia que o grupo planejava os assaltos pelo WhatsApp e, depois, apagava as mensagens "para não restar nenhuma pista".
A empresa Meta, detentora do WhatsApp, foi procurada pela reportagem do jornal Extra para comentar os crimes cometidos na rede social, mas não emitiu resposta.