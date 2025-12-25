Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Tainara: investigação contra ex passa a tratar caso como feminicídio consumado

Pena pode chegar a 60 anos. Deixar filhos órfãos e crueldade são levados em conta para aumento da punição do criminoso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem possui a foto 3x4 divulgada do suspeito do crime e uma foto da vítima posando em trilhos de trem.
Legenda: Douglas teria atropelado e arrastado Tainara por ciúmes.
Foto: Divulgação/ Reprodução / Redes sociais

Após a morte de Tainara Souza Santos, de 31 anos, ocorrida nessa quarta-feira (24), a Polícia Civil de São Paulo alterou a natureza do crime pelo qual o suspeito, Douglas Alves da Silva, será processado. O caso, que era inicialmente tratado como tentativa, passou a ser investigado como feminicídio consumado.

O suspeito responderá por matar a ex-companheira em um contexto de violência doméstica e familiar, caracterizando o feminicídio conforme o Código Penal. Com a recente atualização da Lei nº 14.994 de 2024, a pena para este crime tornou-se significativamente mais rigorosa, variando de 20 a 40 anos de reclusão.

Veja também

teaser image
País

Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

teaser image
País

Irmãos morrem afogados em piscina no interior de São Paulo

No caso de Douglas, essa punição pode aumentar em mais metade do tempo de pena se a Justiça as qualificadoras previstas no Código Penal. São elas:

  • Punição por deixar filhos órfãos: A legislação determina um aumento rigoroso na sanção quando a vítima é mãe ou responsável por crianças e/ou adolescentes. Como Tainara era mãe de um menino de 12 anos e de uma menina de 7, a lei busca punir de forma mais severa o dano causado à estrutura familiar e aos menores de idade.
  • Crueldade e impossibilidade de defesa: O fato de a vítima ter sido atropelada e arrastada por um quilômetro em uma via expressa pode ser enquadrado como o uso de meio cruel. Além disso, a norma penal prevê penas maiores para ataques que utilizam recursos que impossibilitam a defesa da vítima, como o uso de um veículo contra um pedestre.

Embora esses elementos estejam presentes no relato do crime, as fontes indicam que ainda não há confirmação oficial sobre quais dessas qualificadoras específicas serão incluídas na acusação formal contra o criminoso.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 29 de novembro, após uma discussão em um bar motivada por ciúmes, quando o suspeito viu Tainara acompanhada de outro homem. 

Douglas teria atropelado a ex-companheira e fugido sem prestar socorro. Imagens gravadas por testemunhas mostraram a mulher presa sob o carro em movimento.

Tainara permaneceu internada por 25 dias no Hospital das Clínicas, onde enfrentou um quadro gravíssimo que incluiu a amputação das duas pernas e cirurgias de reconstrução. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 19h de quarta-feira.

O suspeito já estava com a prisão decretada desde o dia 6 de dezembro e permanece custodiado em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Durante sua prisão, ele chegou a tentar desarmar os agentes, sendo atingido no braço durante a reação policial. O inquérito segue sob responsabilidade do 73º DP (Jaçanã).

Assuntos Relacionados
Imagem possui a foto 3x4 divulgada do suspeito do crime e uma foto da vítima posando em trilhos de trem.
País

Caso Tainara: investigação contra ex passa a tratar caso como feminicídio consumado

Pena pode chegar a 60 anos. Deixar filhos órfãos e crueldade são levados em conta para aumento da punição do criminoso.

Redação
Há 21 minutos
A vítima, identificada como Tainara, está em uma fotografia fazendo uma selfie.
País

Mãe pede justiça após morte de mulher arrastada por ex na Marginal Tietê

Família confirmou óbito de Tainara Souza Santos após 25 dias internada em São Paulo.

Redação
Há 1 hora
Viatura da Polícia Civil do DF parada em uma via.
País

Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

O suspeito usava da confiança de mulheres para cometer crimes. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Colagem de três fotos com efeitos do tornado sobre o município.
País

Tornado atinge Farroupilha e deixa rastro de destruição em cidade gaúcha; entenda o fenômeno

Veja a diferença entre tornado, furacões, ciclones e tufões

Redação
24 de Dezembro de 2025
Três homens em fotos de identificação policial, com placas numeradas e régua de altura ao fundo.
País

Quadrilha usa credenciais falsas, acessa sistema do CNJ e libera presos em BH

Um dos detentos foi recapturado e outros três estão foragidos.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Mulher desfrutando de um banho de pétalas de flores rosas e roxas em uma banheira, segurando uma xícara de chá ou café.
País

Réveillon 2026: 3 superstições para atrair sorte, amor e dinheiro

Rituais simples prometem renovar energias e elevar a autoestima.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Galhos verdes de árvore de Natal, decorada com bola verde, vela decorativa, estrela prata e bola vermelha, além de luzes douradas.
País

Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama

Textos podem ser usados para compartilhar a celebração com entes queridos.

Redação
23 de Dezembro de 2025
Tainara Souza passará por nova amputação, agora na altura da coxa, para possibilitar a reconstrução de parte dos glúteos.
País

Mulher arrastada na Tietê passa por nova amputação nas pernas

Tainara Souza será submetida a uma cirurgia delicada quase um mês após o crime.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Dupla em moto aquática assalta casal que andava de caiaque no mar em SP
País

Dupla em moto aquática assalta casal que andava de caiaque no mar em SP

Casal passeava de caiaque particular quando foi abordado em São Vicente (SP).

Redação
22 de Dezembro de 2025
Caminhão de 17 toneladas usa área de escape evitando tragédia em MG
País

Caminhão de 17 toneladas usa área de escape evitando tragédia em MG

Câmera de monitoramento registrou o momento em que o motorista direcionou o veículo.

Nathália Paula Braga*
22 de Dezembro de 2025
Vista aérea de um prédio grande e baixo, com vários blocos interligados, janelas amplas e detalhes nas cores verde, branco e tijolo aparente. A construção está cercada por muitas árvores e vegetação, com uma rua de paralelepípedos passando em frente. Algumas pessoas caminham pela calçada e há carros estacionados ao redor. O cenário parece ser de um campus ou complexo institucional localizado em uma área arborizada.
País

Bebê é internado em estado grave com anfetamina no sangue em SC

Pais da criança chegaram a ser presos em flagrante.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Duas crianças estão de pé lado a lado em um deck de concreto à beira da água, cercado por um guarda‑corpo metálico. As duas esticam os braços para os lados, como se imitassem asas. A criança à esquerda usa camiseta branca com um desenho de personagem, calça rosa e tênis claros. A criança à direita veste camiseta cinza com letras coloridas estampadas, bermuda clara e tênis pretos. Ao fundo, a água está tranquila, sugerindo um fim de tarde.
País

Irmãos morrem afogados em piscina no interior de São Paulo

Crianças estavam em chácara para confraternização da família, e brincavam perto da água.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Foto do Padre Júlio.
País

Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua

"Muitos se juntam também para conspirar contra", afirmou em missa.

Agência Brasil
21 de Dezembro de 2025
Cartelas da Mega da Virada 2025.
País

Mega da Virada 2025 pode atingir valor histórico de R$ 1 bilhão

Valor final depende de nova acumulação da Mega-Sena.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro em imagem de perfil.
País

Moraes libera cirurgia de Bolsonaro e rejeita prisão domiciliar

O ex-presidente foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, condição que atinge os dois lados da região da virilha.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Foto de painel com os dizeres
País

Recorde: 9 milhões de turistas internacionais visitam o Brasil em 2025

A quantidade é 30% maior que a expectativa inicial dos órgãos federais.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Ministro da Saúde Alexandre Padilha. Imagem usada em matéria sobre vacina contra dengue.
País

Butantan entrega 1, 3 milhão doses da vacina contra a dengue na semana que vem

Imunizante de dose única será distribuído ao Ministério da Saúde e integra o Programa Nacional de Imunizações.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Mulher segura carteira de trabalho com um contrato em cima de uma mesa. Imagem usada em matéria sobre direitos de quem irá trabalhar no Natal e Ano Novo
País

Veja os direitos de quem vai trabalhar no Natal e no Ano-Novo

Entenda os diversos cenários que envolvem os trabalhadores conforme a legislação trabalhista.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cenas em que um policial militar agride uma idosa, com uma coronhada de fuzil, no Rio de Janeiro.
País

Idosa é agredida por PM com coronhada de fuzil, no Rio; veja vídeo

Mulher chegou a cair no chão devido ao impacto da agressão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segura a carteira de trabalho na mão com gorros de natal por trás.
País

Véspera de Natal é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Veja as regras que se aplicam durante o período de fim de ano para os trabalhadores.

Lucas Monteiro
19 de Dezembro de 2025