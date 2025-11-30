Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

Uma mulher de 31 anos, identificada como Taynara Souza Santos, foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã do último sábado (29). Após a ocorrência, ele precisou ter as pernas amputadas.

O motorista do veículo foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado como ex de Taynara. Após o atropelamento, ele está foragido e pode ter fugido para o Ceará.

O crime ocorreu após a vítima sair de um bar no Parque Novo Mundo, na Zona Norte. As imagens do momento em que ela é arrastada foram entregues à Polícia por uma testemunha.

Legenda: Acusado do atropelamento é Douglas Alves, que seria ex-ficante de Taynara. Foto: Divulgação.

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, também na Zona Norte, onde passou por cirurgia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso de tentativa de feminicídio foi registrado no 73° DP (Jaçanã).

"Após apurações com testemunhas e análise de imagens, o suspeito foi identificado. Diligências estão em andamento para localizar o homem de 26 anos, pois a apuração até o momento aponta que ele teve intenção de atropelar e matar a vítima", explica.

A mulher é mãe de dois filhos, um de 12 e uma de 7 anos.

Relacionamento conturbado

Segundo a investigação policial, Douglas seria conhecido das pessoas que estavam no bar e teria uma relação com Taynara.

Esse relacionamento sério é negado por familiares. Contudo, testemunhas afirmam que o atropelamento foi provocado por ciúmes.

As investigações indicam que Douglas teria discutido com Taynara no local após vê-la acompanhada por outro homem. Na sequência, ele teria avançado o carro contra ela, que caiu e ficou presa sob o veículo.

Um funcionário do bar confirmou à Polícia que viu Douglas acelerar o carro contra Taynara. No depoimento, ele relatou que Douglas ainda puxou o freio de mão para aumentar o atrito do veículo com o corpo dela.

Frequentadores tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista saiu em alta velocidade. Taynara segue internada.