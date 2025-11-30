Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Mulher é atropelada e arrastada por ex na Marginal Tietê, em SP; vítima teve pernas amputadas

Suspeito do crime está foragido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Um retrato de corpo inteiro de uma jovem identificada como Taynara Souza, agachada sobre trilhos de trem em uma área externa. Ela usa calça jeans clara, uma jaqueta preta de nylon e óculos de sol, olhando para a câmera e sorrindo. O fundo, ligeiramente desfocado, mostra mais pessoas e vegetação.
Legenda: Taynara Souza tem 31 anos e é mãe de dois filhos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Uma mulher de 31 anos, identificada como Taynara Souza Santos, foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã do último sábado (29). Após a ocorrência, ele precisou ter as pernas amputadas.

O motorista do veículo foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado como ex de Taynara. Após o atropelamento, ele está foragido e pode ter fugido para o Ceará.

O crime ocorreu após a vítima sair de um bar no Parque Novo Mundo, na Zona Norte. As imagens do momento em que ela é arrastada foram entregues à Polícia por uma testemunha.

Uma foto de identificação (tipo 3x4 ou documento) de um homem jovem, Douglas Alves da Silva. Ele tem cabelo escuro curto e orelhas proeminentes, olhando diretamente para a câmera com uma expressão neutra. Ele veste uma camiseta escura com gola em V e detalhes claros.
Legenda: Acusado do atropelamento é Douglas Alves, que seria ex-ficante de Taynara.
Foto: Divulgação.

Taynara foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, também na Zona Norte, onde passou por cirurgia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso de tentativa de feminicídio foi registrado no 73° DP (Jaçanã).

"Após apurações com testemunhas e análise de imagens, o suspeito foi identificado. Diligências estão em andamento para localizar o homem de 26 anos, pois a apuração até o momento aponta que ele teve intenção de atropelar e matar a vítima", explica.

A mulher é mãe de dois filhos, um de 12 e uma de 7 anos.

Relacionamento conturbado

Segundo a investigação policial, Douglas seria conhecido das pessoas que estavam no bar e teria uma relação com Taynara.

Esse relacionamento sério é negado por familiares. Contudo, testemunhas afirmam que o atropelamento foi provocado por ciúmes.

As investigações indicam que Douglas teria discutido com Taynara no local após vê-la acompanhada por outro homem. Na sequência, ele teria avançado o carro contra ela, que caiu e ficou presa sob o veículo. 

Um funcionário do bar confirmou à Polícia que viu Douglas acelerar o carro contra Taynara. No depoimento, ele relatou que Douglas ainda puxou o freio de mão para aumentar o atrito do veículo com o corpo dela.

Frequentadores tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista saiu em alta velocidade. Taynara segue internada.

