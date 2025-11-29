"Coach de masculinidade", Calvo do Campari é preso por agredir a namorada e liberado em seguida

O influenciador Thiago Schoba, conhecido como Thiago Schutz e "Calvo do Campari", foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (28), em Salto, interior de São Paulo, acusado de violência doméstica e lesão corporal, após agredir a namorada, Lais Angeli Gamarra, de 30 anos. As informações são do jornal O Globo.

A vítima conseguiu fugir depois de sofrer “chutes e tapas” e acionou a Polícia Militar, que a encontrou na rua com marcas das agressões. Minutos depois, Schutz foi localizado e preso.

De acordo com o laudo do Instituto Médico-Legal, Lais apresentou ao menos 11 lesões na face e nos membros superiores e inferiores, caracterizando violação de sua integridade física.

Por que ele foi solto?

Após passar por audiência de custódia, o influenciador foi liberado, mas ficou proibido de se aproximar da vítima ou manter contato — inclusive pelas redes sociais — conforme determina a Lei Maria da Penha. Ele também está impedido de frequentar bares e casas noturnas.

A advogada de Lais, Nayara Thibes, afirmou que solicitou novamente a prisão de Schutz. Segundo ela, a vítima está abalada e não consegue dormir desde o episódio.

Thibes relatou que as agressões teriam começado após Lais se recusar a praticar sexo oral, momento em que o influenciador a teria enforcado antes de ela conseguir fugir e pedir socorro a uma viatura da PM.

Histórico de violêcia

Schutz, que se apresenta como “coach de masculinidade”, já havia sido acusado de ameaçar outras mulheres.

Conforme noticiado por O Globo, ele enviou mensagens à atriz Livia La Gatto e à intérprete de samba Bruna Volpi exigindo que retirassem vídeos sobre ele das redes sociais, sob pena de “processo ou bala”.

Em 2023, respondeu em liberdade por ameaça e violência psicológica, mas teve o processo suspenso pela Justiça de São Paulo após manifestação do Ministério Público.

Quem é "Calvo do Campari"

A notoriedade de Schutz cresceu após sua participação no reality “O Crush Perfeito”, da Netflix, e principalmente após viralizar em cortes de podcast com declarações misóginas.

Em um dos vídeos mais compartilhados, ele ironiza uma mulher por não aceitar trocar seu Campari por cerveja — episódio que originou o apelido “Calvo do Campari”, repudiado publicamente pela marca.

Além da atuação nas redes, o influenciador escreveu livros por sua própria editora, criou o “Manual Red Pill” e oferece mentorias a homens com promessas de avanços em “autoconhecimento, propósito, dinheiro e mulheres”.