Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Secretário de Itumbiara matou filhos com tiro na cabeça enquanto dormiam

Logo após disparar contra as crianças, o pai atirou na própria boca e morreu na hora, diz laudo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
foto de Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), que matou os dois filhos.
Legenda: Polícia concluiu que o crime foi premeditado.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), matou os dois filhos com um tiro na cabeça enquanto eles dormiam. Ele agiu sozinho e tirou a própria vida com um disparo na região da boca logo em seguida.

A conclusão do inquérito sobre as investigações foi apresentada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta sexta-feira (27). Segundo o delegado Felipe Sala, responsável pelas apurações, as atitudes do secretário demonstram que o crime foi premeditado.

As vítimas são Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8.

As autoridades ouviram 24 testemunhas. A partir das oitivas, a investigação apontou que, nas horas que antecederam os homicídios, o secretário já demonstrou um comportamento diferente. Thales teve um jantar com os pais, por volta das 18h do dia do crime. As informações são do portal g1.

"Os pais de Thales nos informaram que posteriormente aos fatos eles conseguiram observar que Thales ali, houve ali nesse jantar um tom de despedida, um carinho a mais, e que eles só conseguiram notar após os fatos", disse o delegado Felipe Sala.

Veja também

teaser image
País

Esposa de secretário de Itumbiara estava viajando quando filho foi morto pelo marido

teaser image
País

Quem era Thales Machado, secretário que atirou contra os dois filhos em Goiás

Como as mortes ocorreram

A Polícia Civil concluiu que os homicídios dos meninos e o suicídio do pai ocorreram entre 23h39 e meia-noite do dia 12 de fevereiro, pois esse foi o horário estimado em que o prefeito Dione chegou ao local. As crianças estavam dormindo no momento do crime.

"Eles estavam deitados, os dois com a face esquerda no travesseiro e ambos receberam disparos de arma de fogo na têmpora direita", descreveu o delegado Felipe Sala sobre as crianças. Em seguida, o pai atirou na própria boca e morreu na hora.

Os meninos foram socorridos ao hospital com vida, mas Miguel morreu no mesmo dia. O caçula, Benício, passou por cirurgia e foi internado na UTI, mas faleceu no dia seguinte.

Ainda segundo a polícia, Thales comprou galões de gasolina e despejou pela casa. Também foi encontrado um isqueiro na cena do crime, confirmando a intenção de Thales de incendiar a casa.

"Agora, o porquê ele não cometeu, não temos como dar essa resposta. Fato é que ao lado de sua cama existia um isqueiro e o mesmo não o acendeu e não causou o incêndio", disse o delegado.

O secretário usou no crime uma arma Glock G25 .380, registrada em seu nome. "Portanto, nem mesmo a arma ele arrumou ou conseguiu com um terceiro", completou o delegado, esclarecendo os boatos de que outras pessoas teriam participado do crime, o que foi descartado pela polícia.

foto de Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), que matou os dois filhos.
País

Secretário de Itumbiara matou filhos com tiro na cabeça enquanto dormiam

Logo após disparar contra as crianças, o pai atirou na própria boca e morreu na hora, diz laudo.

Redação
Há 16 minutos
foto de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia.
País

Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

Dyogo Hilario é pai de Duda, melhor amiga de Virgínia Fonseca. Ele atuava na modalidade "delivery"

Redação
Há 2 horas
Força de de correnteza chegou a puxar homem.
País

Cordão humano salva homem arrastado por enxurrada durante enchente em Paraty (RJ)

Cerca de 40 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pelo Município.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos do cão Orelha.
País

Laudo pericial do cão Orelha não identifica causa da morte, diz polícia

Documento foi concluído após a exumação do animal.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
foto do desembargador Magid Láuar, do TJMG, acusado de abuso sexual.
País

Desembargador que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual

Pelo menos quatro vítimas prestaram depoimento contra o magistrado do TJMG.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
País

Homem que se relacionava com criança de 12 anos é preso em MG; caso repercutiu no País

A mãe da menina também foi presa. Os dois, antes, haviam sido absolvidos de crime pela Justiça.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
País

Bombeiros de MG contabilizam 47 mortos em Juiz de Fora e Ubá após chuvas

Nessa quarta-feira (25), caminhões e militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações.

João Lima Neto
26 de Fevereiro de 2026
Foto de amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê.
País

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

Priscila Versão era amiga de Taynara Souza Santos, morta no ano passado.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate trabalham sobre os escombros de estruturas destruídas após um deslizamento de terra. Diversos profissionais com capacetes e roupas de proteção procuram por vítimas entre pedaços de concreto, madeira e lama. Ao fundo, moradores observam a operação próximos a casas danificadas.
País

Número de mortos após chuvas em Minas Gerais chega a 37

Segundo boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estão desaparecidas.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Desembargador do TJMG usa IA em absolvição do caso de estupro de criança de 12 anos

Absolvição será investigada pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes
País

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Desembargador entendeu que existia vínculo afetivo entre o homem e a vítima com consentimento da família.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
foto de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas.
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

Duas mulheres brigam pelo reconhecimento de uma união estável com a empresária, em coma há quase 10 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa usando camiseta nas cores verde e amarela, com um recorte da bandeira do Brasil estampado e um boné verde colocado de forma virada para trás. Ao fundo, árvores desfocadas. À direita, uma pessoa vestindo uma faixa lilás na cabeça, uma camiseta lilás e um colar prateado; o fundo é desfocado e parece ser um ambiente externo.
País

Kamylinha defende Hytalo Santos após influenciador ser condenado

Jovem, hoje com 19 anos, foi adotada pelo influenciador aos 12 e fazia parte dos vídeos da "Turma do Hytalo".

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Secretária envenenou médico de 90 anos por mais de um ano para esconder desvio de R$ 544 mil, diz MP
País

Secretária é suspeita de envenenar médico por 15 meses para encobrir desvio de dinheiro

Arsênio era misturado à comida e à água de coco servidas na clínica.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são condenados por exploração sexual de adolescentes

Influenciador foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Close de uma freira idosa com hábito preto e véu, usando óculos e olhando levemente para a câmera, com expressão serena; outra religiosa aparece desfocada ao fundo.
País

Freira Nadia Gavanski é morta após homem invadir convento no Paraná

Suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Dois agentes do Corpo de Bombeiros de MG observam a embarcação após o acidente.
País

Acidente com lancha deixa seis mortos após colisão contra píer em Rifaina

Ao todo, 15 pessoas estavam na embarcação.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Absolvição de homem que estuprou criança de 12 anos em MG será investigada

O tribunal e o desembargador Magid Nauef Láuar devem prestar esclarecimentos.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Na imagem, montagem composta por duas fotos individuais de um homem e uma mulher em cenários ao ar livre. À esquerda: Uma selfie de um homem de pele clara, com barba e bigode aparados e cabelos curtos e escuros. Ele está sem camisa, em uma praia com fundo rochoso, montanhas ao longe e águas calmas. À direita: Uma mulher de pele parda sorri lateralmente, sentada em uma cadeira de madeira azul gigante. Ela usa uma camiseta branca, bermuda preta, boné preto e tem uma tatuagem de palmeira na canela direita. O fundo mostra o horizonte do mar sob um céu claro.
País

Turista americana e atleta morrem em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

Os dois caíram no mar de São Conrado e chegaram a ser socorridos pelos bombeiros, mas não sobreviveram.

Redação
21 de Fevereiro de 2026