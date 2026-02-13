Filho baleado de secretário de Itumbiara segue em UTI

O filho mais novo de Thales Machado, secretário de Governo da prefeitura de Itumbiara (GO), segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual São Marcos. Na madrugada de quinta-feira (12), o pai do menino de 8 anos atirou nele. O irmão, de 12 anos, também filho de Thales, não resistiu aos ferimentos.

Conforme o Globo, o adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. As informações iniciais da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) tinha confirmado a morte das duas crianças.

A esposa de Thales, ao ser informada dos disparos efetuados pelo marido, iniciou retorno imediato para o município goiano. Os disparos do secretário teriam sido motivados pelo fim do relacionamento e uma suposta traição da esposa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No local, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, isolando a cena até a chegada de mais equipes.

Entenda o caso

Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo. Nas redes sociais, o político afirmou ter sido motivado pelo fim do relacionamento com a esposa, mãe dos dois filhos. Antes do crime, compartilhou uma imagem com a dupla, declarando amor por eles. "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito", escreveu.

Ele costumava estar presente em reuniões, shows e eventos religiosos. O governador do estado, Ronaldo Caiado (PSD), suspendeu os compromissos da agenda e está a caminho de Itumbiara. Em nota, ele ainda declarou que o caso deixou Goiás em luto, causando "consternação".

A ocorrência está sendo tratada como "homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Até o presente estágio, não há elementos que indiquem a participação de terceiros", detalhou a Polícia Militar.