Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Secretário de prefeitura em Goiás mata filho de 12 anos a tiros

Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), também atirou contra o filho caçula, que se encontra em estado gravíssimo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:16)
País
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
Legenda: Secretário fez publicação nas redes sociais antes do ataque, pedindo desculpas pela atitude.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos, nesta quinta-feira (12). O mais velho morreu, enquanto o outro se encontra em estado grave. Após o ataque, Thales tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde. Já o caçula passou por uma cirurgia e segue internado no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos. O quadro de saúde é considerado gravíssimo.

Conforme informações da TV Anhanguera, equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência e isolaram o local. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil, que abriu procedimento para apurar as circunstâncias das mortes.

Veja também

teaser image
País

Síndico acusado de matar corretora confessa ter usado arma no crime, diz defesa

teaser image
País

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Secretário fez publicação nas redes sociais antes do ataque

Antes de atirar contra os filhos, Thales Machado fez uma publicação em que pedia desculpas pela atitude. O conteúdo da mensagem sugeria que o fim do relacionamento dele com a mulher, mãe das vítimas, teria sido a motivação do crime.

O secretário também publicou fotos ao lado dos filhos, com uma declaração às crianças. "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito", escreveu ele na publicação.

Os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML). Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.

Assuntos Relacionados
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
País

Secretário de prefeitura em Goiás mata filho de 12 anos a tiros

Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), também atirou contra o filho caçula, que se encontra em estado gravíssimo.

Redação
Há 36 minutos
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Polícia pede prisão de sócios de academia após morte de professora intoxicada em piscina em SP

Três vítimas continuam internadas.

Redação
Há 2 horas
Piloto foi preso antes de sair em voo.
País

Piloto preso por suspeita de chefiar rede de abuso infantil é demitido da Latam

A avó de três vítimas foi detida temporariamente.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Fotografia de plano médio da estudante de psicologia Vanessa Lara. Ela tem cabelos castanhos longos e lisos que caem sobre os ombros e veste uma blusa branca de gola redonda. Vanessa está com o rosto levemente inclinado para baixo, com uma expressão séria e concentrada. O fundo é composto por uma parede dividida horizontalmente nas cores branco e azul.
País

Quem era Vanessa Lara, estudante de psicologia de BH cuja morte gerou comoção

A jovem, de 23 anos, sonhava atuar em recursos humanos e foi descrita por professores como tranquila e comprometida.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto do dinheiro que foi jogado pela janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.
País

PF apreende R$ 429 mil arremessados de prédio em Balneário Camboriú durante operação federal

Dinheiro foi lançado de janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto do momento em que gêmeos de 6 anos saltam de um veículo em movimento em uma propriedade rural.
País

Gêmeos de 6 anos escapam ilesos após soltarem freio de mão e carro cair em ribanceira no PR

Veículo caiu em propriedade rural de Francisco Beltrão após crianças soltarem o freio de mão.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma piscina semiolímpica coberta com quatro raias. Três pessoas aparecem nadando em diferentes raias. No canto superior direito, há um carimbo de data de 07/02/2026.
País

Marido de jovem morta em academia ajudou a evitar novas vítimas, aponta polícia

Segundo delegado, atitude de Vinicius Oliveira foi fundamental para alertar frequentadores após acidente em piscina em São Paulo.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Piloto uniformizado em pé na entrada da cabine de uma aeronave, vestindo camisa branca com ombreiras de comando e crachá pendurado no pescoço; ao fundo, parte dos painéis e equipamentos internos do avião.
País

O que se sabe sobre piloto preso em aeroporto de SP por suspeita de abuso sexual infantil

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo e cita rede de exploração sexual de menores.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Veja o que se sabe sobre a morte de mulher em piscina de academia de SP

Polícia Civil identificou que a provável causa do incidente foi a intoxicação provocada por substâncias químicas.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Cachorra pretinha com manchas cinza claro, usando bandana vermelha com flores, deitado em cama com fundo de parede de azulejos.
País

Cachorrinha companheira do cão Orelha morre em Florianópolis: 'Houve luta até o fim'

Pretinha, como era conhecida, morreu em decorrência de falência renal.

Paulo Roberto Maciel*
10 de Fevereiro de 2026
Foto do piloto Sérgio Antônio Lopes, preso por manter uma rede de abuso sexual infantil, em São Paulo, nesta segunda-feira (8).
País

Piloto preso acusado de exploração sexual pagava até R$ 100 por imagens de crianças, diz Polícia

Investigação aponta que esquema funcionava há pelo menos oito anos e envolvia pagamentos via Pix.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Homem manusenado produtos químicos.
País

Investigação aponta manobrista como responsável por manutenção da piscina em academia de SP

A academia não possuía alvará de funcionamento e apresentava condições precárias de segurança.

Nathália Paula Braga*
09 de Fevereiro de 2026
Mulher sorridente com cabelos cacheados e óculos de armação transparente em um dia ensolarado, cenário urbano ao fundo.
País

Professora morre intoxicada após nadar em piscina de academia, em São Paulo

Marido da vítima e mais quatro alunos também foram internados.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Piloto preso em Congonhas.
País

Piloto é preso dentro de avião em Congonhas suspeito de abuso sexual infantil

Sérgio Antônio Lopes foi alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Pessoa usando um vestido estampado com alças finas, acessórios delicados no pescoço e brincos, sentada ao lado de outra pessoa de camisa clara. A cena parece ser em um ambiente externo à noite, com iluminação suave e uma parede de tijolos ao fundo.
País

O que se sabe sobre caso de professora morta a facadas por aluno em Rondônia

Crime foi registrado em sala de aula de centro universitário de Porto Velho.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
cão orelha.
País

Mãe nega ter ocultado provas em investigação do caso Orelha

A polícia analisou cerca de mil horas de gravações e ouviu 24 testemunhas.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Uma mulher negra com cabelos cacheados e volumosos sorri alegremente enquanto dança, vestindo a camiseta branca e azul da escola de samba Portela. Ao fundo, outros componentes participam do ensaio em um ambiente amplo decorado com as cores e o escudo da agremiação.
País

Integrante da Portela morre durante ensaio técnico da escola de samba

Jussara Ferreira, de 66 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Bolsa de soro pendurada em suporte em primeiro plano; ao fundo, desfocados, profissionais de saúde com máscaras e aventais realizam um procedimento cirúrgico em uma sala de cirurgia iluminada.
País

Morre aos 16 anos adolescente agredido por ex-piloto da Fórmula Delta

Jovem estava internado em estado grave desde 22 de janeiro após agressão em Vicente Pires; suspeito segue preso preventivamente.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Esta imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta injetável do medicamento Mounjaro contra a pele do abdômen, simulando o momento de uma aplicação. A mão esquerda da pessoa repousa sobre a barriga, enquanto a mão direita pressiona o dispositivo branco e roxo, que indica a dosagem de 10 mg, contra o tecido subcutâneo.
País

Uso de canetas emagrecedoras está ligado a seis mortes suspeitas por pancreatite no país, diz Anvisa

Dados mostram 225 casos notificados; médicos alertam para riscos do uso sem indicação profissional.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando o rosto de Suzane em uma foto pessoal, e Miguel ao lado em outro momento.
País

Suzane Richthofen é nomeada gestora de herança milionária após morte de tio

Decisão judicial diz que o histórico criminoso dela não foi considerado no processo do inventário.

Redação
06 de Fevereiro de 2026