Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos, nesta quinta-feira (12). O mais velho morreu, enquanto o outro se encontra em estado grave. Após o ataque, Thales tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde. Já o caçula passou por uma cirurgia e segue internado no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos. O quadro de saúde é considerado gravíssimo.

Conforme informações da TV Anhanguera, equipes da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência e isolaram o local. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil, que abriu procedimento para apurar as circunstâncias das mortes.

Secretário fez publicação nas redes sociais antes do ataque

Antes de atirar contra os filhos, Thales Machado fez uma publicação em que pedia desculpas pela atitude. O conteúdo da mensagem sugeria que o fim do relacionamento dele com a mulher, mãe das vítimas, teria sido a motivação do crime.

O secretário também publicou fotos ao lado dos filhos, com uma declaração às crianças. "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito", escreveu ele na publicação.

Os corpos do pai e do filho mais velho foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML). Thales Machado era genro do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo.