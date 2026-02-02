Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Um dos arquivos, que poderia ter gravado crime, pode ter sido apagado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
Legenda: Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
Foto: Reprodução/Globo

Vídeos gravados e enviados pela corretora Daiane Alves momentos antes de desaparecer foram decisivos para que a Polícia Civil de Goiás esclarecesse o assassinato da vítima, após 43 dias de investigação.

O Fantástico exibiu as imagens nesse domingo (1º). O crime ocorreu em Caldas Novas, no interior do estado, e teve como autor confesso Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde Daiane morava, segundo informou a Delegacia de Homicídios.

Daiane foi vista com vida pela última vez em 17 de dezembro de 2025, quando câmeras do elevador do condomínio registraram a corretora descendo ao subsolo do edifício. Após esse momento, ela desapareceu. O corpo só foi localizado semanas depois, em uma área de mata próxima à rodovia, após Cléber levar a Polícia até o local e confessar o crime. O filho dele, Maicon Douglas, também foi preso por suspeita de acobertar o homicídio e dificultar as investigações.

Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
Legenda: Mulher sumiu após ser vista descendo ao subsolo do prédio, em dezembro de 2025, para religar luz de apartamento que administrava no local.
Foto: Reprodução/TV Anhanguera e reprodução.

Conforme o depoimento do suspeito, o corpo da corretora foi abandonado a cerca de 15 metros da rodovia, em um trecho de mata fechada. Durante o período em que Daiane esteve desaparecida, segundo familiares, o síndico manteve a rotina normalmente no condomínio. “Foram 43 dias esperando um resultado, enquanto ele circulava como se nada tivesse acontecido”, relatou Nilse Pontes, mãe da corretora.

As investigações apontaram que o conflito entre vítima e suspeito começou em novembro de 2024, quando Daiane passou a administrar imóveis da família e, posteriormente, de outros moradores do prédio — função que antes era exercida por Cléber.

Familiares afirmam que o síndico impunha regras próprias no condomínio e aplicava punições a moradores, o que gerou atritos. Daiane chegou a ser afastada do prédio, mas retornou por decisão judicial.

O que a corretora gravou em vídeos?

Vídeos gravados pela corretora registraram os últimos momentos dela antes de ser morta. As imagens mostram a corretora dentro do apartamento sem energia elétrica, enquanto o restante do edifício permanece iluminado. Em seguida, Daiane entra no elevador e desce até a recepção do condomínio, área de acesso comum aos moradores.

As gravações foram enviadas ao G1 por uma amiga da vítima, Georgiana dos Passos. 

Durante o trajeto registrado no vídeo, Daiane chega a se encontrar com outro morador dentro do elevador. Na recepção, é possível ver o reflexo da corretora na parede metálica do elevador e na tela de um notebook. No edifício, o acesso ao subsolo é restrito aos moradores.

Na última semana, a Polícia Civil realizou novas perícias no prédio. Segundo o delegado responsável pelo caso, André Barbosa, os trabalhos incluíram uma simulação para esclarecer a dinâmica dos fatos, com a possibilidade de disparos de arma de fogo.

Último vídeo gravado por corretora pode ter sido apagado

Para os investigadores, os vídeos enviados por Daiane à amiga Georgiana, que mora em Uberlândia (MG), foram decisivos. Um terceiro registro, que estaria sendo feito no subsolo, nunca chegou ao destino. “Ela estava gravando e me mandando na hora. Ia até a recepção para questionar o que estava acontecendo”, contou Georgiana ao Fantástico.

Segundo o delegado André Barbosa, o fato de o terceiro vídeo não ter sido enviado foi determinante. “Isso mostrou que ela não pretendia desaparecer. Algo interrompeu esse envio, o que nos indicou claramente que se tratava de um homicídio”, afirmou.

O inquérito está em andamento para esclarecer a participação de outros envolvidos e apurar possíveis falhas ou manipulações no sistema de segurança do condomínio.

Vídeo mostra apartamento com luzes apagadas no dia do crime.
País

Vídeos feitos por corretora morta em Goiás foram fundamentais para solução do caso, diz Polícia

Um dos arquivos, que poderia ter gravado crime, pode ter sido apagado.

Redação
Há 54 minutos
Equipe de resgate trabalhando em uma operação de busca após um desastre, com profissionais em uniformes laranja e capacetes, em um ambiente de destruição.
País

Mãe morre em desabamento de casas no Rio de Janeiro; filha de 7 anos é resgatada

Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada por cerca de cinco horas.

Redação
Há 2 horas
cão orelha.
País

Caso Orelha: delegado diz não haver imagens de adolescentes agredindo o cão

Mais de 20 testemunhas foram ouvidas e quase mil horas de gravações de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
mae pegando filha pequena crianca no colo, homem entregando, matagal.
País

Menina de 4 anos é encontrada com vida em mata após três dias desaparecida em MG

Uma força-tarefa foi montada para localizar a criança.

Redação
31 de Janeiro de 2026
montagem mostra imagem do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ao lado de uma foto do cão Orelha.
País

Caso Orelha: delegado-geral nega relação com advogado de suspeitos

Policial foi alvo de críticas após publicação de foto com defensor dos adolescentes acusados pela morte do cão.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Artista Reci Clayton criou desenho gigante na areia para lembrar o cão Orelha.
País

Artista cria obra de 40 metros na areia para homenagear cão Orelha

Desenho feito com técnica de land art homenageia animal morto após agressão e chama atenção para caso que comoveu o país.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma gravação de câmera de segurança mostra uma mulher de top preto e shorts turquesa dentro de um elevador com paredes acolchoadas cinzas. Ela segura um celular próximo ao peito e olha para cima com uma expressão séria, enquanto a data
País

'Tenho medo pela minha vida': corretora morta enviou e-mail denunciando ameaças

Mensagem relatava ofensas e ataques de misoginia e etarismo.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa fantasiada com vestido longo vermelho de adornos dourados e bainha preta, desfilando em rua a noite.
País

Confira quais são os feriados e as folgas de fevereiro de 2026

Segundo mês do ano é marcado pela tão esperada festa do Carnaval.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão e recolheu os celulares dos suspeitos.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Justiça mantém prisão de síndico acusado de matar corretora em Goiás

Os acusados passaram por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (29).

Redação
29 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada à mesa em uma sala de reuniões, vestindo uma camisa vermelha, com um laptop aberto em primeiro plano e cartaz na parede ao fundo.
País

Empresário acusado de matar gari em rua de BH vai a júri popular

Renê da Silva Nogueira deve responder por homicídio triplamente qualificado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Justiça manda plataformas excluírem posts que identifiquem suspeitos de agressão ao cão Orelha

Empresas têm prazo de 24 horas para apagar o conteúdo.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Apresentador de terno escuro e camisa branca aparece em um estúdio de televisão, em pé, com uma das mãos levantadas. Ao fundo, há um grande painel com o logotipo do programa ‘Alerta Nacional’, exibindo letras vermelhas e azuis sobre fundo claro.
País

Justiça condena Sikêra Jr. por falas homotransfóbicas na TV

Declarações do apresentador foram exibidas no programa 'Alerta Nacional'.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Mãe de vítima destrói vasos de plantas em prédio de Goiás.
País

Mãe de corretora morta por síndico em Goiás destrói hall do prédio: 'Como você tem coragem?'

Nilse Alves Pontes morava no condomínio com a filha Daiane Alves Souza.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o rosto de Miguel Abdala em preto e branco e o sobrado onde ele morava, local do furto.
País

Polícia apura furto em casa de tio de Suzane von Richthofen na zona sul de SP

Imóvel foi invadido dias após Miguel Abdalla Neto ser encontrado morto; caso reacende debate sobre herança.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Combinação de imagens mostra, à esquerda, o síndico Cléber Rosa de Oliveira sendo conduzido por agente da Polícia Civil ao local onde abandonou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, e, à direita, a última imagem registrada da corretora Daiane Alves Souza antes de desaparecer em Caldas Novas, em Goiás.
País

Síndico confessa que matou corretora que estava desaparecida em Goiás

Vítima e suspeito tinham histórico de conflitos, conforme investigações.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Daiane Alves Souza.
País

Corpo de corretora é encontrado; síndico e filho são presos em Goiás

Daiane Alves Souza estava desaparecida há mais de um mês, após descer ao subsolo do prédio onde morava.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem do Orelha, cão que foi morto em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Caso Orelha: Defesa pede cautela ao compartilhar imagens de suspeitos

Advogado dizem adolescentes estão sofrendo disseminação de desinformação, ameaças e ataques virtuais.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem do Orelha, cão que foi morto em Florianópolis, Santa Catarina.
País

Pais e tios de adolescentes são indiciados após morte de cão Orelha

Polícia Civil está investigando caso do cachorro que foi brutalmente agredido na Praia Brava.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Cão Orelha.
País

Suspeitos de causar morte do cão Orelha já tentaram afogar outro cachorro, diz Polícia

Animal conseguiu escapar e foi adotado.

Redação
27 de Janeiro de 2026