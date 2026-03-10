Militar do GSI morre na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília

Um agente do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) morreu na entrada de serviço do Palácio da Alvorada nesta terça-feira (10). A informação foi confirmada pelo próprio GSI.

O gabinete apontou que um inquérito será aberto para investigar as circunstâncias da morte, mas confirmou que o militar tirou a própria vida.

Em nota oficial sobre o caso, o GSI lamentou o episódio e confirmou que tem prestado apoio à família do militar.

Segundo o órgão, o homem tirou a própria vida. O acesso da imprensa ao Palácio da Alvorada foi temporariamente interrompido por conta do falecimento.

Na mesma nota, o gabinete ainda reforçou o comprometimento para manter os integrantes "em plenas condições para cumprir a missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade".