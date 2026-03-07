Corpo de 'Sicário' de Vorcaro passa por necrópsia e é liberado após morte em hospital de BH

O corpo de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão, conhecido como "Sicário" de Vorcaro, passou por necrópsia e foi liberado para familiares, após dar entrada no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IML), em Belo Horizonte-MG, na manhã deste sábado (7).

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao g1. Familiares de “Sicário” estiveram no IML para fazer os procedimentos antes da liberação.

Luiz Phillipi morreu na noite dessa sexta-feira (6), às 18h55, após o encerramento do protocolo por morte encefálica. O óbito foi confirmado pela defesa.

Na quinta-feira (5), a Polícia Federal chegou a comunicar o falecimento de Luiz Phillipi, mas a unidade hospitalar negou a informação, mantendo o paciente sob cuidados intensivos.

Internado no Centro de terapia Intensiva do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), por tentar tirar a própria vida, ele estava lá desde quarta-feira (4).

Segundo as autoridades, ele utilizou a própria camisa de manga longa para se enforcar nas grades da cela onde estava detido.

Relembre o caso

Luiz foi preso durante a Operação Compliance Zero, que investiga um sistema de fraudes financeiras. Na mesma ação, foi capturado o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e apontado como líder de uma organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.

De acordo com a decisão emitida pelo STF, Luiz Phillipi integraria o "núcleo quatro" do esquema. Este grupo seria responsável por:

Intimidação e obstrução de justiça;

Monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.

A Compliance Zero apura fraudes bilionárias no Banco Master, que causaram um rombo de até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos para o ressarcimento a investidores.