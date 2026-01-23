Fatura do cartão de crédito de Daniel Vorcaro chegou a R$ 2,4 milhões e está sob investigação

Faturas milionárias, grifes internacionais e despesas extravagantes marcam o padrão de consumo do banqueiro até a véspera da prisão pela Polícia Federal. A movimentação financeira de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revela um estilo de vida marcado por gastos fora da curva.

Segundo dados bancários analisados por investigadores, ao longo do último ano, as faturas do cartão de crédito do empresário ultrapassaram R$ 1 milhão em diversos meses, atingindo o ápice em junho de 2024, quando os pagamentos somaram R$ 2,4 milhões.

As despesas eram quitadas com recursos de uma conta mantida no Bradesco da Faria Lima, em São Paulo, e chamaram a atenção das autoridades pela constância e volume.

Mesmo às vésperas da prisão preventiva, em 18 de novembro, quando tentou embarcar em um jatinho para Dubai, Vorcaro manteve o ritmo: naquele mês, gastou R$ 1,7 milhão no cartão. Em setembro, as despesas já haviam alcançado R$ 1,8 milhão.

Os dados dizem respeito apenas à pessoa física do banqueiro e integram um recorte de movimentações entre 2016 e novembro de 2025. O ano mais movimentado foi 2023, com R$ 909,9 milhões transacionados entre créditos e débitos.

O padrão de consumo inclui grifes de luxo e experiências exclusivas. Só com a Hermès, os gastos somaram R$ 1,3 milhão entre 2021 e 2023.

Há registros de R$ 366 mil na Saint Laurent, R$ 227 mil na Bvlgari, além de pagamentos elevados a chefs e buffets de alto padrão. Um dos gastos mais inusitados foi a compra de bicicletas avaliadas em R$ 542 mil, de uma empresa ligada a um campeão de mountain bike.

O conjunto dessas informações reforça, para os investigadores, um retrato de ostentação contínua que contrasta com a crise enfrentada pelo banco e ajuda a compor o quebra-cabeça do caso Master.