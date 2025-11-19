Preso pela PF, Daniel Vorcaro comprou vila de luxo em Trancoso por R$ 300 milhões

O empresário Daniel Vorcaro, detido pela Polícia Federal após tentar deixar o País em meio às investigações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master, voltou ao centro das atenções por causa de uma disputa milionária relacionada a um imóvel de altíssimo padrão em Trancoso, na Bahia.

Vorcaro responde a um processo movido por um corretor de imóveis que pede o pagamento de R$ 18 milhões pela intermediação da venda da Villa 21, um complexo de 40 mil metros quadrados localizado no condomínio Terravista Golf.

A propriedade foi negociada por cerca de R$ 300 milhões e reúne 12 suítes e cinco bangalôs, com capacidade para acomodar até 23 pessoas.

A estrutura do local impressiona pela grandiosidade: a casa principal reúne vários ambientes integrados, com decoração que combina rusticidade e design contemporâneo, repleta de obras de arte. A suíte master, com cerca de 400 m², tem piscina privativa, sala de leitura e terraço. Os demais quartos são climatizados e seguem o mesmo padrão de luxo.

Os bangalôs foram construídos em dois pavimentos: no térreo, ficam as áreas sociais e o terraço; no piso superior, as suítes. Outro destaque é a chamada Casa Branca, que oferece mais cinco acomodações. A "villa" ainda conta com cozinhas completas, salas amplas, espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, além de academia e salão de beleza.

Hospedagem de luxo

Antes de adquirir o imóvel como investimento, Vorcaro e a família já frequentavam o local com regularidade. A Villa 21 também pode ser alugada por hóspedes, desde que estejam dispostos a bancar os valores elevados. Na alta temporada, três diárias chegam a R$ 95 mil. Para o Réveillon, todas as datas já estão ocupadas, mas o pacote de Carnaval, com cinco noites por R$ 550 mil, continua disponível. O preço inclui uma equipe de dez funcionários, entre camareiras, garçons e seguranças.