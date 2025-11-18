Fraude no Banco Master gira em torno de R$ 12 bi, diz PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a fraude em torno do Banco Master gira em torno de R$ 12 bilhões. A declaração do chefe da PF foi dada nesta terça-feira (18), em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado.

Segundo Rodrigues, a operação apreendeu R$ 1,6 milhão em dinheiro só na casa de um dos investigados. "A fraude é de R$ 12 bilhões. Não sei quanto vamos conseguir bloquear. Sei que, em dinheiro, apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão nessa operação de hoje", comentou.

Não foi dito, porém, qual dos investigados teve o valor apreendido. Até então, na operação, foram presos o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e seu sócio, Augusto Lima.

"Estamos fazendo uma operação importante, numa integração, inclusive, junto ao Banco Central, com o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro", continuou o diretor na CPI.

Investigações

O Banco Central comunicou, nesta terça-feira, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e o bloqueio de bens dos controladores e ex-administradores da instituição bancária. Além de Vorcaro, quatro diretores foram alvos de mandados de prisão. As investigações começaram este ano, após o BC enviar um relatório com suspeitas.

Segundo a PF, a operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.