Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual
O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.
O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura casos de importunação sexual. O processo, agora, corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF).
Silvio Almeida é investigado desde o ano passado por crimes de importunação sexual contra algumas mulheres, entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.
Veja também
À época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compreendeu ser "insustentável" manter o ministro no cargo diante da gravidade das denúncias.
O relator na Suprema Corte é o ministro André Mendonça. Segundo o jornal O Globo, ele, inclusive, já teria encaminhado o processo para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR).
À época da revelação dos casos, o ministro negou ter cometido qualquer tipo de crime. No entanto, o indiciamento pela PF indica que há indícios de autoria das importunações.