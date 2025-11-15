Diário do Nordeste
Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.

Silvio Almeida é um homem negro de meia idade e calvo. Na foto, um close em seu rosto, ele está com o dedo indicador apontado para cima enquanto discursa ao microfone.
Legenda: Silvio Almeida era ministro dos Direitos Humanos do Brasil.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil.

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura casos de importunação sexual. O processo, agora, corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Silvio Almeida é investigado desde o ano passado por crimes de importunação sexual contra algumas mulheres, entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

À época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compreendeu ser "insustentável" manter o ministro no cargo diante da gravidade das denúncias.

O relator na Suprema Corte é o ministro André Mendonça. Segundo o jornal O Globo, ele, inclusive, já teria encaminhado o processo para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR).

À época da revelação dos casos, o ministro negou ter cometido qualquer tipo de crime. No entanto, o indiciamento pela PF indica que há indícios de autoria das importunações.

 

 

