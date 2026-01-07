Lei que proíbe descontos associativos pelo INSS é sancionada

O presidente Lula sancionou lei que proíbe descontos associativos em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7), visa aumentar a segurança para aposentados e pensionistas que contratam empréstimos consignados.

Assim, a Lei nº 15.327/2026 determina a proibição de qualquer cobrança de associações, sindicatos ou entidades de classe, mesmo que tenha tido autorização anterior.

Outro detalhe do novo normativo é que haverá uma busca ativa dos beneficiários que foram lesados por descontos indevidos. As fraudes em descontos associativos foram identificadas pelo Governo do Brasil no ano passado.

"Agora o presidente Lula chancela uma decisão do Congresso Nacional que fortalece ainda mais a proteção aos beneficiários, de maneira que isso não volte a ocorrer no futuro". Wolney Queiroz. Ministro da Previdência Social

Fortalecimento de medidas de segurança

O presidente do INSS, Gilberto Waller, analisa que a legislação fortalece iniciativas que já vêm sendo implementadas pela gestão do Instituto.

"Depois da Operação Sem Desconto, o INSS suspendeu todos os descontos associativos e, durante esses oito meses, conduziu um processo importante. Diante disso, o presidente da República e o Congresso Nacional entenderam por bem que as associações para aposentados e pensionistas são livres e funcionais", afirmou.

Veja também PontoPoder Lula diz que ataque à Venezuela é 'afronta gravíssima à soberania' Verso Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

Se o beneficiário ainda tiver interesse em se associar, poderá fazer o pagamento via:

Boleto;

Cartão de crédito.

No entanto, não será mais possível fazer por desconto em folha. "Essa lei é um passo decisivo contra os fraudadores que se aproveitam daqueles que mais precisam da assistência previdenciária", acrescentou Gilberto Waller.

Regras para crédito consignado

Dentre novas regras para o crédito consignado, detalhadas na nova lei, estão: