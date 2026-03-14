Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Moraes determina transferência imediata de condenados no ‘Caso Marielle’ para o Rio

O STF afirma que a decisão deve ser cumprida imediatamente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
moraes e marielle, ministro e vereadora vitima
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes proferiu mais uma decisão acerca do 'Caso Marielle'
Foto: Fotos: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil e Bernardo Guerreiro / Mídia NINJA.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a transferência de dois homens condenados no ‘Caso Marielle’. A autorização foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

No despacho, Moraes determina que sejam transferidos Domingos Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa, ambos condenados por crimes relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A dupla agora deve ser mantida sob cárcere em uma penitenciária no Rio de Janeiro.

Consta no despacho que as autoridades administrativas devem “providenciar o imediato cumprimento desta decisão e comunicar o Supremo Tribunal Federal, no prazo de vinte e quatro horas”.

ONDE OS PRESOS ESTÃO ATUALMENTE

Rivaldo está detido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Já Brazão é mantido no presídio federal de Porto Velho, em Rondônia.

O ministro explicou que o cenário ‘mudou’ quanto aos réus e que isso permite as transferências. 

Domingos Brazão foi condenado como um dos mandantes do crime. A pena dele é de 76 anos e três meses de prisão pelas mortes de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Rivaldo Barbosa recebeu pena de 18 anos de prisão. O homem é ex-chefe da Polícia Civil do Rio e foi sentenciado por corrupção passiva e obstrução de justiça no caso Marielle Franco, sendo absolvido da acusação direta de homicídio.

Relembre quem foram os acusados do assassinato de Marielle e Anderson

  • Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ);
  • Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, irmão de Domingos;
  • Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro;
  • Ronald Alves de Paula, major da Polícia Militar;
  • Robson Calixto, ex-policial militar e assessor de Domingos.

Veja também

teaser image
País

Condenado pelo assassinato de Marielle Franco, Ronnie Lessa entra na Justiça para fazer o Enem

teaser image
PontoPoder

Vice-presidente do PT defende irmãos Brazão, acusados de matar Marielle Franco; Anielle reage

teaser image
País

Acusado de mandar matar Marielle, Chiquinho Brazão é liberado de presídio federal

Irmãos Brazão foram os mandantes do crime

Conforme a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, réu confesso de fazer os disparos de arma de fogo contra Marielle e Anderson, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa foram os mandantes do crime.

O ex-chefe da PC teria sido responsável pelos preparativos para a execução do assassinato. Já Ronald é acusado de monitorar a rotina da vereadora e repassar as informações para o grupo. Robson Calixto, por sua vez, teria entregue a arma utilizada no crime para Ronnie.

Milícia

Segundo o vice-procurador-geral, há "provas robustas" nos autos apresentados ao Supremo de que a organização criminosa composta pelos acusados — e liderada intelectualmente pelos irmãos Brazão — praticava sistematicamente os crimes de distorção de usura e de parcelamento irregular do solo.

Além disso, a PGR apontou que o ex-PM Robson Calixto atuava como intermediário entre os irmãos e as milícias que atuavam no Rio de Janeiro, inclusive, viabilizando candidaturas nas eleições e ocupação de cargos públicos.

Veja também

teaser image
País

Famílias de Marielle e Anderson devem receber mais de R$ 3,5 mi de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz

Marielle 'ameaçava currais eleitorais' dos irmãos Brazão

Chateaubriand afirmou ainda que, nesse contexto, Marielle representava ameaça aos "currais eleitorais dos irmãos [Brazão], apresentando perspectiva de revogação fundiária que contrariava um padrão de poder territorial que já estava consolidado pelas milícias, por meio de grilagem".

"Tão logo empossada, Marielle se opôs de forma veemente a um projeto de lei de iniciativa de João Francisco. Projeto que, de acordo com dados técnicos apresentados pela Polícia Federal, teria impacto primordial em áreas de influência dos irmãos Brazão", disse o vice-procurador-geral.

No exercício de sua pauta parlamentar, na esfera de habitação e urbanismo, Marielle ameaçou os currais eleitorais dos irmãos [Brazão], apresentando uma perspectiva de revogação fundiária que contrariava o já consolidado padrão de poder territorial das milícias, criando obstáculos de limitação de projetos de lei que interessava a organização criminosa".
Hindemburgo Chateaubriand
Vice-Procurador-Geral da República

Por fim, à Primeira Corte, o representante da PGR pediu a procedência da ação, que inclui, também, o pagamento de indenização por danos morais e materiais às famílias das vítimas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
moraes e marielle, ministro e vereadora vitima
PontoPoder

Moraes determina transferência imediata de condenados no ‘Caso Marielle’ para o Rio

O STF afirma que a decisão deve ser cumprida imediatamente.

Redação
14 de Março de 2026
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou mal em prisão e foi hospitalizado.
PontoPoder

Internado em UTI, Bolsonaro está estável e tem alimentação oral

Ex-presidente passou mal na Papudinha, onde está preso, e foi internado em hospital de Brasília.

Redação
14 de Março de 2026
Jair Bolsonaro é um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Na foto, ele está com expressão séria.
PontoPoder

Bolsonaro tem piora na função renal e segue internado em UTI

Ex-presidente deixou a carceragem da Papudinha em virtude de uma broncopneumonia.

Redação
14 de Março de 2026
Foto que contém o deputado federal Júnior Mano e o senador Cid Gomes.
PontoPoder

Júnior Mano admite abrir mão do Senado para apoiar Cid Gomes: 'Estarei junto'

Deputado federal comentou sobre as articulações políticas para as eleições de 2026 no Ceará.

Redação
14 de Março de 2026
Comando financeiro e político: como funcionava esquema entre facção e vereadores em Morada Nova (CE)
PontoPoder

Comando financeiro e político: como funcionava esquema entre facção e vereadores em Morada Nova (CE)

Contrapartida a financiamento ilícito de campanhas teria dado proteção institucional para expansão da organização criminosa.

Marcos Moreira e Ingrid Campos
14 de Março de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Quadro de Bolsonaro é estável: 'Não precisou ser entubado'

Ex-presidente está consciente, mas segue sem previsão de alta hospitalar.

Redação
13 de Março de 2026
Daniel Vorcaro na prisão. De frente e de lado.
PontoPoder

STF forma maioria para manter prisão de Vorcaro: 'Perigosa ameaça em estado latente'

O julgamento do dono do Banco Master no Supremo ocorre até a próxima sexta-feira (20).

Redação
13 de Março de 2026
montagem de fotos do apresentador Ratinho e da deputada Erika Hilton.
PontoPoder

MPF pede indenização de R$ 10 milhões a Ratinho por transfobia contra Erika Hilton

Órgão ajuizou uma ação civil pública contra o comunicador e o canal SBT.

Redação
13 de Março de 2026
Fotomontagem com os deputados cearenses Júnior Mano, Matheus Noronha, Yury do Paredão, José Guimarães e Eunício Oliveira. O ex-deputado Genecias Noronha também aparece.
PontoPoder

Caso Júnior Mano: deputados federais do Ceará são citados em investigação de desvio de emendas

Os parlamentares, porém, não aparecem no relatório da PF como indiciados.

Bruno Leite
13 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra print de conversa entre Júnior Mano e Safadão e o deputado indo para o avião do artista.
PontoPoder

Júnior Mano e família de Wesley Safadão são investigados por propina e privilégios indevidos

Relatório da Polícia Federal acessado pelo PontoPoder apontou contexto de “entrelaçamento” entre a família do cantor e o deputado federal.

Luana Severo
13 de Março de 2026
Sônia Braga sorri para a foto com a mão esquerda no queixo. Veste blusa florida com tom avermelhado.
PontoPoder

Morre Sônia Braga, militante histórica do PT no Ceará

A morte da dirigente provocou manifestações de pesar entre lideranças políticas e movimentos sociais da própria sigla.

Redação
13 de Março de 2026
Foto de Bolsonaro para ilustrar matéria sobre Moraes autorizar visita de Michelle e outros familiares.
PontoPoder

Moraes autoriza visita de Michelle e outros familiares a Bolsonaro na UTI

Bolsonaro foi internado por um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral.

Redação
13 de Março de 2026
Foto do prefeito foragido Bebeto Queiroz e o deputado Júnior Mano.
PontoPoder

Foco de esquema de corrupção no Ceará, ex-prefeito Bebeto do Choró segue foragido

Mandado de prisão preventiva contra o político foi expedido em dezembro de 2024.

Bruno Leite
13 de Março de 2026
Caso Júnior Mano: PF aponta engrenagem para comprar eleições, capturar prefeituras e desviar verbas
PontoPoder

Caso Júnior Mano: PF aponta engrenagem para comprar eleições, capturar prefeituras e desviar verbas

A defesa de Júnior Mano nega irregularidades, critica conclusões da PF e aponta vazamento seletivo de informações; advogados de Bebeto dizem que se manifestarão apenas nos autos.

Igor Cavalcante
13 de Março de 2026
Jair Bolsonaro para matéria sobre estar em estado grave na UTI, segundo avaliação de médico.
PontoPoder

Estado de Bolsonaro na UTI é 'grave', avalia médico

Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (13) no hospital DF Star, em Brasília.

Redação
13 de Março de 2026
Deputados durante votação de projetos no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

17 deputados da Alece sinalizam troca de partido na janela partidária e podem esvaziar bancadas

Parlamentares analisam necessidade de reposicionamento político e cálculos eleitorais de competitividade das chapas.

Marcos Moreira
13 de Março de 2026
Jair Bolsonaro com expressão séria. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
PontoPoder

Bolsonaro é diagnosticado com broncopneumonia e está na UTI, diz boletim médico

O político teria tido episódios de calafrio e vômito durante a noite.

Redação
13 de Março de 2026
Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro volta a passar mal e é encaminhado a hospital, diz Flávio

Ex-presidente está preso na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

Redação
13 de Março de 2026
Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF
PontoPoder

Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF

Os vereadores atuavam como figuras centrais do braço político da facção, sendo reconhecidos como lideranças do grupo criminoso, segundo a Polícia.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT
PontoPoder

Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT

Parlamentar alegou que desfiliação ocorreu "dentro da legalidade" e com "devida comunicação" ao partido.

Bruno Leite
12 de Março de 2026