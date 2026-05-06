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Quaest para presidente: qual percentual de conhecimento e rejeição de Lula e Flávio Bolsonaro no CE

Foram entrevistados 1002 votantes, com idade de 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 28 de abril.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Fotomontagem de Lula e Flávio Bolsonaro.
Legenda: Pesquisa mostra o grau de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos pré-candidatos.
Foto: Ricardo Stuckert / PR (1) e Edilson Rodrigues/Agência Senado (2).

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Presidência da República de 2026, divulgada nesta quarta-feira (6), mostra o grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição do eleitorado do Ceará em relação aos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. 

O pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) são os que apresentam os melhores desempenhos na maioria dos estados, segundo o levantamento, inclusive no Ceará.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo nº BR-001347/2026.

Foram entrevistados 1002 votantes, com idade de 16 anos ou mais, entre os dias 21 e 28 de abril.

EM RELAÇÃO AO CANDIDATO, VOCÊ DIRIA QUE: 

Lula (PT)

  • Conhece e votaria: 57%
  • Não conhece: 4%
  • Conhece e não votaria: 39%

Print de pesquisa de desconhecimento do Lula na Quaest.
Legenda: Pesquisa ouviu outros estados. A margem de erro pode variar nestes outros colégios eleitorais.
Foto: Reprodução/Quaest.

Flávio Bolsonaro (PL)

  • Conhece e votaria: 27%
  • Não conhece: 16%
  • Conhece e não votaria: 57% 

Print de pesquisa de desconhecimento do Flávio Bolsonaro na Quaest.
Legenda: Pesquisa ouviu outros estados. A margem de erro pode variar nestes outros colégios eleitorais.
Foto: Reprodução/Quaest.

Quanto a Lula, uma fatia de 57% dos entrevistados diz conhecê-lo e aponta a intenção de votar no petista. Por outro lado, 39% dos entrevistados diz que o conhece, mas não pretende votar nele. Outros 4% declaram que não sabem quem ele é.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, tem um quantitativo de 27% de quem afirma que o conhece e votaria nele. Enquanto isso, 57% disseram que conhecem e não votariam, e 16% alegaram não conhecer o pré-candidato do Partido Liberal.

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A pesquisa também avaliou o nível de conhecimento, potencial de voto e rejeição de Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

No Ceará, 7% conhecem e votariam em Zema, 74% não o conhecem e 19% conhecem e não votariam. Já Caiado tem 7% da amostra que conhecem e votariam nele, 73% que não o conhecem e 20% que conhecem e não votariam.

Daciolo tem 3% dizendo que conhecem e votariam nele, 75% que não o conhecem e 22% que conhecem e não votariam. Cury tem 2% que conhecem e votariam, 87% que não o conhecem e 11% que conhecem e não votariam. Já Renan tem 3% que conhecem e votariam, 84% que não conhecem e 13% que conhecem e não votariam.

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