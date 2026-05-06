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Quaest para presidente: No Ceará, Lula tem 50% e Flávio Bolsonaro, 23%

Romeu Zema recebeu 2% das intenções; Renan Santos e Ronaldo Caiado, 1% cada.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
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Lula e Flávio.
Legenda: A pesquisa Quaest está registrada sob o o número BR-01347/2026 na Justiça Eleitoral.
Foto: Odd Andersen/AFP e Focus Pix/Shutterstock.

A Quaest divulgou, nesta quarta-feira (6), a primeira pesquisa referente à disputa para presidente da República nos estados. No Ceará, o levantamento mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% das intenções de votos. Em seguida, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 23%. Os dados da pesquisa estimulada são relativos ao primeiro turno.

Brancos e nulos somam 12%. Já 9% dos eleitores entrevistados estão indecisos.

O candidato Romeu Zema (Novo) teve 2% das intenções, enquanto Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) pontuaram 1%.

Este cenário reflete apenas o recorte estadual, portanto, não representa o panorama nacional, que se mostra bem mais acirrado. Dos 10 estados abrangidos pelo levantamento, Lula está à frente em 5 e Flávio Bolsonaro em outros 5.

Confira intenções de voto para presidente no Ceará (1º turno):

  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 23%
  • Brancos, nulos e não irão votar: 12%
  • Indecisos: 9%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Outros candidatos: 2%

Veja o cenário de 1º turno nos 10 estados pesquisados

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Foto: Reprodução/Quaest

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No estado do Ceará, a pesquisa Quaest ouviu 1.002 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 21 e 28 de abril. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Ela está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01347/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Victor Ximenes.

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