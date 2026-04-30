Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4%
Primeira rodada do levantamento estimulado mostra o candidato do PSDB na liderança. O atual governador aparece em seguida.
A primeira rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com 41% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual governador Elmano de Freitas (PT), que soma 32%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.
Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 4% e Jarir Pereira (Psol) registra 1%. Zé Batista (PSTU) não pontuou.
Os eleitores indecisos representam 11% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 11%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.
Veja os números do cenário 1:
- Ciro Gomes (PSDB): 41%
- Elmano de Freitas (PT): 32%
- Eduardo Girão (Novo): 4%
- Jarir Pereira (Psol): 1%
- Zé Batista (PSTU): 0%
- Indecisos: 11%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Veja também
Outros cenários
A primeira rodada da pesquisa Quaest também ouviu os eleitores considerando outros cenários, com nomes que também são cotados para disputar o Governo do Ceará.
Veja os números do cenário 2
- Camilo Santana (PT): 40%
- Ciro Gomes (PSDB): 33%
- Eduardo Girão (Novo): 5%
- Jarir Pereira (Psol): 1%
- Zé Batista (PSTU): 1%
- Indecisos: 9%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Veja os números do cenário 3
- Elmano de Freitas (PT): 39%
- Roberto Cláudio (União): 16%
- Eduardo Girão (Novo): 8%
- Jarir Pereira (Psol): 2%
- Zé Batista (PSTU): 1%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%
Veja os números do cenário 4
- Camilo Santana (PT): 49%
- Roberto Cláudio (União): 12%
- Eduardo Girão (Novo): 9%
- Jarir Pereira (Psol): 1%
- Zé Batista (PSTU): 1%
- Indecisos: 10%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Dados da pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes (PSDB) tem 9% das intenções de voto e Elmano de Freitas (PT) registra 7%. Na sequência, Camilo Santana (PT) e Eduardo Girão (Novo) tem 1% cada. Jarir Pereira (Psol) foi mencionado, mas não chegou a pontuar. Outros nomes também ficaram com 0%.
Os eleitores indecisos representam 81% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 1%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.
- Ciro Gomes (PSDB): 9%
- Elmano de Freitas (PT): 7%
- Camilo Santana (PT): 1%
- Eduardo Girão (Novo): 1%
- Jarir Pereira (Psol): 0%
- Outros: 0%
- Indecisos: 81%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
Índices de rejeição
A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O atual governador Elmano de Freitas (PT) lidera com 42% de rejeição. Na sequência, aparecem Roberto Cláudio (União) com 39%; Camilo Santana (PT) com 34%; e Ciro Gomes (PSDB) com 33%.
Eduardo Girão (Novo) chega a 29%; Jarir Pereira (Psol) tem 10% e Zé Batista (Psol) marca 8%.
Rejeição de candidatos ao Governo do Ceará
- Elmano de Freitas (PT): 42%
- Roberto Cláudio (União): 39%
- Camilo Santana (PT): 34%
- Ciro Gomes (PSDB): 33%
- Eduardo Girão (Novo): 29%
- Jarir Pereira (Psol): 10%
- Zé Batista (Psol): 8%
Disputa no segundo turno
O relatório testou quatro cenários de segundo turno.
Veja todas as simulações:
Cenário 1: Camilo Santana (PT) x Ciro Gomes (PSDB)
- Camilo Santana (PT): 44%
- Ciro Gomes (PSDB): 39%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Cenário 2: Ciro Gomes (PSDB) x Elmano de Freitas (PT)
- Ciro Gomes (PSDB): 46%
- Elmano de Freitas (PT): 35%
- Indecisos: 8%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
Cenário 3: Elmano de Freitas (PT) x Roberto Cláudio (União)
- Elmano de Freitas (PT): 46%
- Roberto Cláudio (União): 26%
- Indecisos: 9%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Cenário 4: Camilo Santana (PT) x Roberto Cláudio (União)
- Camilo Santana (PT): 58%
- Roberto Cláudio (União): 20%
- Indecisos: 6%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Definição de voto
A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para governador é definitiva.
- É definitiva: 41%
- Pode mudar caso algo aconteça: 58%
- Não sabe/não respondeu: 1%