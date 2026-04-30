Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4%

A primeira rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com 41% das intenções de votos. Em seguida, aparece o atual governador Elmano de Freitas (PT), que soma 32%. Os dados são da pesquisa estimulada para o primeiro turno.

Na sequência, Eduardo Girão (Novo) tem 4% e Jarir Pereira (Psol) registra 1%. Zé Batista (PSTU) não pontuou.

Os eleitores indecisos representam 11% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 11%. Na pesquisa estimulada, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.

Veja os números do cenário 1:

Ciro Gomes (PSDB): 41%

41% Elmano de Freitas (PT): 32%

32% Eduardo Girão (Novo): 4%

4% Jarir Pereira (Psol): 1%

1% Zé Batista (PSTU): 0%

0% Indecisos: 11%

11% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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Outros cenários

A primeira rodada da pesquisa Quaest também ouviu os eleitores considerando outros cenários, com nomes que também são cotados para disputar o Governo do Ceará.

Veja os números do cenário 2



Legenda: CENÁRIO 2: nomes testados na pesquisa Quaest para governador no CE Foto: Fotos: Diário do Nordeste / Redes Sociais dos políticos

Camilo Santana (PT): 40%

40% Ciro Gomes (PSDB): 33%

33% Eduardo Girão (Novo): 5%

5% Jarir Pereira (Psol): 1%

1% Zé Batista (PSTU): 1%

1% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Veja os números do cenário 3

Legenda: CENÁRIO 3: nomes testados na pesquisa Quaest para governador no CE Foto: Fotos: Diário do Nordeste / Redes Sociais dos políticos

Elmano de Freitas (PT): 39%

39% Roberto Cláudio (União): 16%

16% Eduardo Girão (Novo): 8%

8% Jarir Pereira (Psol): 2%

2% Zé Batista (PSTU): 1%

1% Indecisos: 13%

13% Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Veja os números do cenário 4



Legenda: CENÁRIO 4: nomes testados na pesquisa Quaest para governador no CE Foto: Fotos: Diário do Nordeste / Redes Sociais dos políticos

Camilo Santana (PT): 49%

49% Roberto Cláudio (União): 12%

12% Eduardo Girão (Novo): 9%

9% Jarir Pereira (Psol): 1%

1% Zé Batista (PSTU): 1%

1% Indecisos: 10%

10% Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Dados da pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Ciro Gomes (PSDB) tem 9% das intenções de voto e Elmano de Freitas (PT) registra 7%. Na sequência, Camilo Santana (PT) e Eduardo Girão (Novo) tem 1% cada. Jarir Pereira (Psol) foi mencionado, mas não chegou a pontuar. Outros nomes também ficaram com 0%.

Os eleitores indecisos representam 81% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar tem 1%. Na pesquisa espontânea, o entrevistador não cita quais candidatos concorrem ao cargo.

Ciro Gomes (PSDB): 9%

9% Elmano de Freitas (PT): 7%

7% Camilo Santana (PT): 1%

1% Eduardo Girão (Novo): 1%

1% Jarir Pereira (Psol): 0%

0% Outros: 0%

0% Indecisos: 81%

81% Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Índices de rejeição

A pesquisa aferiu a parcela de eleitores que conhece os candidatos e afirma não votar neles. O atual governador Elmano de Freitas (PT) lidera com 42% de rejeição. Na sequência, aparecem Roberto Cláudio (União) com 39%; Camilo Santana (PT) com 34%; e Ciro Gomes (PSDB) com 33%.

Eduardo Girão (Novo) chega a 29%; Jarir Pereira (Psol) tem 10% e Zé Batista (Psol) marca 8%.

Rejeição de candidatos ao Governo do Ceará

Elmano de Freitas (PT): 42%

42% Roberto Cláudio (União): 39%

39% Camilo Santana (PT): 34%

34% Ciro Gomes (PSDB): 33%

33% Eduardo Girão (Novo): 29%

29% Jarir Pereira (Psol): 10%

10% Zé Batista (Psol): 8%

Disputa no segundo turno

O relatório testou quatro cenários de segundo turno.

Veja todas as simulações:

Cenário 1: Camilo Santana (PT) x Ciro Gomes (PSDB)

Camilo Santana (PT): 44%

44% Ciro Gomes (PSDB): 39%

39% Indecisos: 7%

7% Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Cenário 2: Ciro Gomes (PSDB) x Elmano de Freitas (PT)

Ciro Gomes (PSDB): 46%

46% Elmano de Freitas (PT): 35%

35% Indecisos: 8%

8% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Cenário 3: Elmano de Freitas (PT) x Roberto Cláudio (União)

Elmano de Freitas (PT): 46%

46% Roberto Cláudio (União): 26%

26% Indecisos: 9%

9% Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 4: Camilo Santana (PT) x Roberto Cláudio (União)

Camilo Santana (PT): 58%

58% Roberto Cláudio (União): 20%

20% Indecisos: 6%

6% Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Definição de voto

A pesquisa também questionou se a escolha do eleitor para governador é definitiva.