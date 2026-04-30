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Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida

Levantamento ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril.

Escrito por
Marcos Moreira producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
PontoPoder
Fotos de Cid Gomes, Capitão Wagner, Roberto Cláudio e Luizianne Lins.
Legenda: 1ª pesquisa Quaest mostra cenários para a disputa no Senado no Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM | Ismael Soares/SVM.

A primeira Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários.

O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede) aparecem em seguida.

Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto.

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Veja os números do cenário 1:

  • Cid Gomes (PSB): 17%
  • Capitão Wagner (União): 16%
  • Roberto Cláudio (União): 8%
  • Luizianne Lins (Rede): 8%
  • Eunício Oliveira (MDB): 6%
  • Pastor Alcides Fernandes (PL): 3%
  • Priscila Costa (PL): 3%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
  • Domingos Filho (PSD): 1%
  • General Theóphilo (Novo): 1%
  • Anna Karina (Psol): 0%
  • Professor Germano Lima (Psol): 0%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Veja os números do cenário 2:

  • Cid Gomes (PSB): 16%
  • Capitão Wagner (União): 16%
  • Roberto Cláudio (União): 10%
  • Luizianne Lins (Rede): 8%
  • Eunício Oliveira (MDB): 6%
  • Pastor Alcides Fernandes (PL): 4%
  • General Theóphilo (Novo): 1%
  • Anna Karina (Psol): 1%
  • Professor Germano Lima (Psol): 1%
  • Indecisos: 16%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Veja os números do cenário 3:

  • Cid Gomes (PSB): 17%
  • Capitão Wagner (União): 17%
  • Luizianne Lins (Rede): 9%
  • Eunício Oliveira (MDB): 6%
  • Priscila Costa (PL): 4%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
  • Domingos Filho (PSD): 1%
  • General Theóphilo (Novo): 1%
  • Anna Karina (Psol): 1%
  • Professor Germano Lima (Psol): 1%
  • Indecisos: 18%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.

Grau de definição

A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado, levando em conta o panorama geral e o cenário 1 dos pré-candidatos no Ceará. 

Veja os números do cenário geral:

  • É definitiva: 39%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 60%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Veja os números do cenário 1:

Cid Gomes (PSB)

  • É definitiva: 40%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 59%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Capitão Wagner (União)

  • É definitiva: 38%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 62%
  • Não sabe/Não respondeu: -

Luizianne Lins (Rede)

  • É definitiva: 46%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 54%
  • Não sabe/Não respondeu: -

Roberto Cláudio (União)

  • É definitiva: 35%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 64%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Eunício Oliveira (MDB)

  • É definitiva: 45%
  • Pode mudar caso algo aconteça: 55%
  • Não sabe/Não respondeu: -
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