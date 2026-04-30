Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida

A primeira Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários.

O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede) aparecem em seguida.

Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto.

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Veja os números do cenário 1:

Cid Gomes (PSB): 17%

Capitão Wagner (União): 16%

Roberto Cláudio (União): 8%

Luizianne Lins (Rede): 8%

Eunício Oliveira (MDB): 6%

Pastor Alcides Fernandes (PL): 3%

Priscila Costa (PL): 3%

Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%

Domingos Filho (PSD): 1%

General Theóphilo (Novo): 1%

Anna Karina (Psol): 0%

Professor Germano Lima (Psol): 0%

Indecisos: 16%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Veja os números do cenário 2:

Cid Gomes (PSB): 16%

Capitão Wagner (União): 16%

Roberto Cláudio (União): 10%

Luizianne Lins (Rede): 8%

Eunício Oliveira (MDB): 6%

Pastor Alcides Fernandes (PL): 4%

General Theóphilo (Novo): 1%

Anna Karina (Psol): 1%

Professor Germano Lima (Psol): 1%

Indecisos: 16%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Veja os números do cenário 3:

Cid Gomes (PSB): 17%

Capitão Wagner (União): 17%

Luizianne Lins (Rede): 9%

Eunício Oliveira (MDB): 6%

Priscila Costa (PL): 4%

Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%

Domingos Filho (PSD): 1%

General Theóphilo (Novo): 1%

Anna Karina (Psol): 1%

Professor Germano Lima (Psol): 1%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.

Grau de definição

A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado, levando em conta o panorama geral e o cenário 1 dos pré-candidatos no Ceará.

Veja os números do cenário geral:

É definitiva: 39%

Pode mudar caso algo aconteça: 60%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Veja os números do cenário 1:

Cid Gomes (PSB)

É definitiva: 40%

Pode mudar caso algo aconteça: 59%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Capitão Wagner (União)

É definitiva: 38%

Pode mudar caso algo aconteça: 62%

Não sabe/Não respondeu: -

Luizianne Lins (Rede)

É definitiva: 46%

Pode mudar caso algo aconteça: 54%

Não sabe/Não respondeu: -

Roberto Cláudio (União)

É definitiva: 35%

Pode mudar caso algo aconteça: 64%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Eunício Oliveira (MDB)