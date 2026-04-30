Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida
Levantamento ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril.
A primeira Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários.
O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede) aparecem em seguida.
Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto.
Veja também
Veja os números do cenário 1:
- Cid Gomes (PSB): 17%
- Capitão Wagner (União): 16%
- Roberto Cláudio (União): 8%
- Luizianne Lins (Rede): 8%
- Eunício Oliveira (MDB): 6%
- Pastor Alcides Fernandes (PL): 3%
- Priscila Costa (PL): 3%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
- Domingos Filho (PSD): 1%
- General Theóphilo (Novo): 1%
- Anna Karina (Psol): 0%
- Professor Germano Lima (Psol): 0%
- Indecisos: 16%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Veja os números do cenário 2:
- Cid Gomes (PSB): 16%
- Capitão Wagner (União): 16%
- Roberto Cláudio (União): 10%
- Luizianne Lins (Rede): 8%
- Eunício Oliveira (MDB): 6%
- Pastor Alcides Fernandes (PL): 4%
- General Theóphilo (Novo): 1%
- Anna Karina (Psol): 1%
- Professor Germano Lima (Psol): 1%
- Indecisos: 16%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%
Veja os números do cenário 3:
- Cid Gomes (PSB): 17%
- Capitão Wagner (União): 17%
- Luizianne Lins (Rede): 9%
- Eunício Oliveira (MDB): 6%
- Priscila Costa (PL): 4%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
- Domingos Filho (PSD): 1%
- General Theóphilo (Novo): 1%
- Anna Karina (Psol): 1%
- Professor Germano Lima (Psol): 1%
- Indecisos: 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.
Grau de definição
A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado, levando em conta o panorama geral e o cenário 1 dos pré-candidatos no Ceará.
Veja os números do cenário geral:
- É definitiva: 39%
- Pode mudar caso algo aconteça: 60%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Veja os números do cenário 1:
Cid Gomes (PSB)
- É definitiva: 40%
- Pode mudar caso algo aconteça: 59%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Capitão Wagner (União)
- É definitiva: 38%
- Pode mudar caso algo aconteça: 62%
- Não sabe/Não respondeu: -
Luizianne Lins (Rede)
- É definitiva: 46%
- Pode mudar caso algo aconteça: 54%
- Não sabe/Não respondeu: -
Roberto Cláudio (União)
- É definitiva: 35%
- Pode mudar caso algo aconteça: 64%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Eunício Oliveira (MDB)
- É definitiva: 45%
- Pode mudar caso algo aconteça: 55%
- Não sabe/Não respondeu: -