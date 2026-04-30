Ciro tem vantagem contra Elmano, mas perderia para Camilo na corrida ao governo, aponta Quaest

Os dados da pesquisa Genial/Quaest revelados nesta quinta-feira (30) apontam para um cenário que pode ter variações drásticas dependendo das escolhas dos partidos em relação aos candidatos ao governo do Estado. Nos dois principais cenários, há uma mudança de intenção de votos entre os campos políticos dependendo dos nomes. Ciro Gomes (PSDB) venceria Elmano de Freitas (PT), mas perderia para Camilo Santana, caso o ex-ministro seja ungido pelo partido como candidato, uma hipótese que, embora ventilada, tem sido minimizada pelo entorno do ex-ministro.

No cenário em que Elmano de Freitas é o representante do PT, Ciro Gomes lidera com 41% das intenções de voto, abrindo uma vantagem de nove pontos percentuais sobre Elmano, que aparece com 32%. Neste quadro, Eduardo Girão (Novo) registra 4%, seguido por Jarir Pereira (PSOL) com 1%. Indecisos e votos brancos ou nulos somam 22%.

Cenário com Camilo à frente

A situação se inverte no segundo cenário, quando o nome de Camilo Santana é introduzido na disputa. Nesse contexto, Camilo assume a primeira posição com 40% das intenções de voto, enquanto Ciro Gomes cai para a segunda colocação, registrando 33%. Eduardo Girão aparece com 5%, e tanto Jarir Pereira quanto Zé Batista (PSTU) pontuam com 1%. O total de indecisos e votos brancos/nulos neste cenário é de 20%.

As variações de percepção do eleitor neste momento dizem pouco sobre o possível resultado final da eleição, pela distância temporal do pleito. Entretanto, além de alimentar as especulações, os dados podem influenciar diretamente a formatação das chapas majoritárias dos dois campos políticos principais.

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Ciro e Camilo surgem como maiores lideranças

Duas lideranças estaduais, pelos dados, se consolidam como os principais nomes, ao preço de hoje. Ciro Gomes e Camilo Santana, que fariam um embate histórico nas urnas. Sem Camilo, Ciro lidera com folga. Já sem Ciro, a oposição perde força. No cenário sem o Ferreira Gomes, com Roberto Cláudio como candidato, o próprio Elmano lidera com folga: 35 a 16.

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.