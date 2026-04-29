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Divididos, mas decisivos: o peso dos irmãos Ferreira Gomes na eleição 2026

Rompidos e em campos opostos, Cid e Ciro Gomes serão decisivos no desfecho eleitoral no Estado

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 10:36)
Inácio Aguiar
Legenda: Rompidos desde 2022, os irmãos Ferreira Gomes voltam ao centro do tabuleiro eleitoral em 2026
Foto: Imagens reais montadas por meio de inteligência artificial

Após as eleições de 2022, o cenário político cearense parecia indicar o fim de uma era. A vitória de Elmano de Freitas (PT) em primeiro turno, somada ao desempenho amargo de Ciro Gomes e o mergulho político dado por Cid naquele cenário, alimentou teses de que o poder dos irmãos Ferreira Gomes estava em irreversível decadência. O fechamento da janela partidária de 2026, entretanto, demonstrou o contrário. 

Cid e Ciro Gomes, mesmo em siglas e projetos distintos, mostraram relevância como articuladores e, de novo, serão decisivos no desfecho da eleição.
 

O redesenho das bancadas partidárias confirma a máxima. O PDT, que em 2022 era a maior potência local com 20 deputados, sofreu uma retração drástica de mais de 90%, restando apenas com um representante em exercício. Esse esvaziamento foi o preço do racha familiar e político, mas deu origem a duas novas frentes de poder lideradas pelos irmãos.

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Vitrine das ilusões: o papel do Ceará no cenário político nacional

Cid reestrutura o PSB  

Sob a liderança do senador Cid Gomes, o PSB protagonizou o maior salto da política cearense neste ano. O partido, que não havia elegido representantes estaduais ou federais em 2022, detém agora a maior bancada na Assembleia Legislativa (Alece) e conta com 15 mandatários no total. 

A estratégia de Cid, um dos principais articuladores do grupo governista ao lado do ministro Camilo Santana (PT), focou na capilaridade municipal: a sigla encerrou 2024 controlando 72 prefeituras, cerca de 40% do Ceará.

Recomposição da oposição via PSDB

No outro espectro, Ciro Gomes comandou a ressurreição do PSDB. O tucanato cearense, que estava reduzido a apenas uma parlamentar em 2022, passou a ter seis deputados estaduais sua bancada.

Ciro posicionou-se como a voz central da oposição ao governo Elmano, articulando uma frente ampla que inclui o PL e a federação União Progressista. Mesmo com a decisão sobre seu futuro — se disputará o Governo do Ceará ou a Presidência — agendada para meados de maio, ele retomou o papel de articulador estadual. 

O "Fiel da Balança" em 2026

O cenário atual revela a política cearense, novamente, pautada pelos movimentos dos Ferreira Gomes. Seja na base aliada ou na oposição.

O teste das urnas validará esse rearranjo feito fora delas, mas a constatação é de que os dois seguem no centro do tabuleiro eleitoral.