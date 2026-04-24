Vitrine das ilusões: o papel do Ceará no cenário político nacional

O cenário político cearense está no radar nacional e isso se consolidou nos últimos dias. Uma sequência de citações envolvendo lideranças locais em possíveis composições presidenciais revelou uma conexão entre o cenário local e as tratativas nacionais de 2026. O movimento chama atenção, mas pede leitura cuidadosa.

De Ciro Gomes, convidado pelo PSDB a reconsiderar uma candidatura ao Planalto, a Camilo Santana, lembrado como alternativa em um cenário sem Lula, passando por Tasso Jereissati e Priscila Costa, citados como opções para vice em chapas nacionais, os movimentos parecem mais balões de ensaios do que consolidação de candidaturas.

Em um ambiente pré-eleitoral tumultuado como o de 2026, partidos e pré-candidatos testam nomes, medem reações e sinalizam possibilidades.

É um jogo conhecido nos bastidores: lançar hipóteses para ocupar espaço no debate público, sem necessariamente compromisso de viabilidade. A vitrine é iluminada, mas nem tudo que brilha vira projeto de poder.

Veja também PontoPoder ‘Faz anos que não converso com Caiado, não tem o menor sentido”, diz Tasso sobre vice-presidência Inácio Aguiar Aliados não querem nem ouvir falar em candidatura nacional de Ciro Gomes

Ciro: entre liderar oposição local e sonhar com o Planalto

O caso de Ciro Gomes é emblemático. Com histórico de quatro disputas presidenciais e capital político consolidado no cenário nacional, ele transita entre o papel de articulador de uma oposição no Ceará e uma eventual candidatura ao Planalto.

A ambiguidade que confunde também gera dividendos: mantém o nome em evidência e amplia o poder de negociação.

Camilo: entre líder de um projeto estadual e nome forte de Lula

Já no campo governista, o nome de Camilo Santana surgiu como peça de reposição em um cenário hipotético e pouco provável de Lula não ser candidato. Trata-se de uma construção mais simbólica do que concreta.

Camilo lidera um projeto que domina o estado, Governo e Prefeitura de Fortaleza, o que reforça sua relevância, mas as nuances do projeto nacional de poder petista criam dificuldades concretas a qualquer liderança do Nordeste.

Ceará na conversa nacional

As citações de Tasso Jereissati, em articulações com Ronaldo Caiado, e de Priscila Costa, ventilada como possível vice de Flávio Bolsonaro, seguem a mesma lógica. São movimentos que ampliam o alcance político dos atores envolvidos e inserem o Ceará na conversa nacional, mas ainda distantes de qualquer formalização.

O peso dessas menções está mais na sinalização política do que na construção efetiva de chapas.

Ainda assim, há um dado incontornável: o Brasil está olhando para o Ceará. Seja pela presença de um nome nacional como Ciro, pela hegemonia do PT no Estado ou pela movimentação de partidos como o PL, o cenário local ganhou relevância estratégica. Porém, entre ilusão e realidade, há uma distância considerável.