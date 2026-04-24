Vitrine das ilusões: o papel do Ceará no cenário político nacional
Citações de lideranças cearenses ganham força na corrida presidencial, mas é preciso cautela
O cenário político cearense está no radar nacional e isso se consolidou nos últimos dias. Uma sequência de citações envolvendo lideranças locais em possíveis composições presidenciais revelou uma conexão entre o cenário local e as tratativas nacionais de 2026. O movimento chama atenção, mas pede leitura cuidadosa.
De Ciro Gomes, convidado pelo PSDB a reconsiderar uma candidatura ao Planalto, a Camilo Santana, lembrado como alternativa em um cenário sem Lula, passando por Tasso Jereissati e Priscila Costa, citados como opções para vice em chapas nacionais, os movimentos parecem mais balões de ensaios do que consolidação de candidaturas.
Em um ambiente pré-eleitoral tumultuado como o de 2026, partidos e pré-candidatos testam nomes, medem reações e sinalizam possibilidades.
É um jogo conhecido nos bastidores: lançar hipóteses para ocupar espaço no debate público, sem necessariamente compromisso de viabilidade. A vitrine é iluminada, mas nem tudo que brilha vira projeto de poder.
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Ciro: entre liderar oposição local e sonhar com o Planalto
O caso de Ciro Gomes é emblemático. Com histórico de quatro disputas presidenciais e capital político consolidado no cenário nacional, ele transita entre o papel de articulador de uma oposição no Ceará e uma eventual candidatura ao Planalto.
A ambiguidade que confunde também gera dividendos: mantém o nome em evidência e amplia o poder de negociação.
Camilo: entre líder de um projeto estadual e nome forte de Lula
Já no campo governista, o nome de Camilo Santana surgiu como peça de reposição em um cenário hipotético e pouco provável de Lula não ser candidato. Trata-se de uma construção mais simbólica do que concreta.
Camilo lidera um projeto que domina o estado, Governo e Prefeitura de Fortaleza, o que reforça sua relevância, mas as nuances do projeto nacional de poder petista criam dificuldades concretas a qualquer liderança do Nordeste.
Ceará na conversa nacional
As citações de Tasso Jereissati, em articulações com Ronaldo Caiado, e de Priscila Costa, ventilada como possível vice de Flávio Bolsonaro, seguem a mesma lógica. São movimentos que ampliam o alcance político dos atores envolvidos e inserem o Ceará na conversa nacional, mas ainda distantes de qualquer formalização.
O peso dessas menções está mais na sinalização política do que na construção efetiva de chapas.
Ainda assim, há um dado incontornável: o Brasil está olhando para o Ceará. Seja pela presença de um nome nacional como Ciro, pela hegemonia do PT no Estado ou pela movimentação de partidos como o PL, o cenário local ganhou relevância estratégica. Porém, entre ilusão e realidade, há uma distância considerável.