‘Faz anos que não converso com Caiado, não tem o menor sentido”, diz Tasso sobre vice-presidência

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) negou, nesta quinta-feira (23), que tenha conversado com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, sobre concorrerem juntos ao Palácio do Planalto em 2026. Nos últimos dias, surgiram rumores de que o tucano teria sido convidado a compor a chapa como vice.

Ele foi meu colega no Senado, mas faz anos que eu não converso com o Ronaldo Caiado. Não tem o menor fundamento. Como eu já disse, estou aqui no máximo dando pitaco. Tasso Jereissati (PSDB) Ex-senador e ex-governador do Ceará

Ele participou, nesta quinta, de um evento promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em Fortaleza, para conectar empresários e lideranças do cenário econômico e político do Estado.

Veja também PontoPoder Ciro e Tasso reúnem deputados após bancada crescer e se consolidar como a 3ª maior na Alece PontoPoder Aécio participa de reunião com Ciro e Tasso para analisar cenário político do Ceará

Tasso Jereissati se despediu do Senado em 2023 e, desde então, tem trabalhado nos bastidores. Foi ele quem costurou o retorno de Ciro Gomes, ex-ministro, ao PSDB. A intenção é tê-lo como candidato ao Governo do Ceará, cenário que ainda está em construção.

Ciro também foi convidado por Aécio Neves, dirigente nacional do PSDB, para concorrer à eleição a presidente da República. O próprio Ciro desconversou: "Vamos amadurecer essa ideia".

Os rumores sobre uma pré-candidatura de Tasso a vice-presidente da República foram noticiados pelo portal ICL Notícias. Segundo o site, a declaração teria ocorrido no domingo (19), no interior de São Paulo. No Ceará, o deputado estadual Felipe Mota (PSDB) chegou a repercutir a possibilidade, em entrevista na Assembleia Legislativa, na quarta (22).

O PontoPoder buscou a direção nacional do PSD para entender se houve conversas entre Caiado e o PSDB em outras instâncias. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.