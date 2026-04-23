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‘Faz anos que não converso com Caiado, não tem o menor sentido”, diz Tasso sobre vice-presidência

O ex-senador descartou tratativas para disputar a vice-presidência da República ao lado do ex-governador de Goiás.

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(Atualizado às 14:57)
PontoPoder
Homem idoso sentado em uma poltrona em um palco, segurando um microfone e falando. Ele veste camiseta polo escura e calça, com as pernas cruzadas. Ao lado, há uma pequena mesa com uma taça de água. O fundo é iluminado com luzes vermelhas e elementos de cenário, sugerindo um evento ou palestra.
Legenda: Tasso participou de um evento promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).
Foto: Fabiane de Paula.

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) negou, nesta quinta-feira (23), que tenha conversado com Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, sobre concorrerem juntos ao Palácio do Planalto em 2026. Nos últimos dias, surgiram rumores de que o tucano teria sido convidado a compor a chapa como vice.

Ele foi meu colega no Senado, mas faz anos que eu não converso com o Ronaldo Caiado. Não tem o menor fundamento. Como eu já disse, estou aqui no máximo dando pitaco.
Tasso Jereissati (PSDB)
Ex-senador e ex-governador do Ceará

Ele participou, nesta quinta, de um evento promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em Fortaleza, para conectar empresários e lideranças do cenário econômico e político do Estado.

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Ciro também foi convidado por Aécio Neves, dirigente nacional do PSDB, para concorrer à eleição a presidente da República. O próprio Ciro desconversou: "Vamos amadurecer essa ideia".

Os rumores sobre uma pré-candidatura de Tasso a vice-presidente da República foram noticiados pelo portal ICL Notícias. Segundo o site, a declaração teria ocorrido no domingo (19), no interior de São Paulo. No Ceará, o deputado estadual Felipe Mota (PSDB) chegou a repercutir a possibilidade, em entrevista na Assembleia Legislativa, na quarta (22).

O PontoPoder buscou a direção nacional do PSD para entender se houve conversas entre Caiado e o PSDB em outras instâncias. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

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