Ministro Flávio Dino sofre acidente doméstico e cancela ida ao Fórum de Lisboa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, sofreu um acidente doméstico nesta semana e precisou cancelar sua participação no Fórum de Lisboa, que celebra sua 14ª edição de 1º a 3 de junho, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), Portugal.

“Escrevo este breve artigo para transmitir um pedido de desculpas, acompanhado de um lamento.”, escreveu o magistrado em artigo publicado neste domingo (31).

Ao g1, a assessoria de Dino afirmou que, após uma queda em um acidente doméstico, o ministro sofreu uma fratura e rompimento de ligamento no pé.

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Dino afirmou que, “alcançado por um pequeno acidente doméstico”, não obteve autorização médica para um longo voo até Lisboa, “a fim de participar de mais uma edição do sempre bem-sucedido Fórum, coordenado pelo colega e amigo Gilmar Mendes.”

“Com honra e alegria, participei das edições anteriores, mas desta feita perderei essa oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento profissional. Envio o meu abraço a tantos que abraçaria pessoalmente. E registro o que diria no Painel para o qual fui convidado, conforme segue.”, disse ainda o ministro.

No Instagram, onde Dino também publicou parte do material e o comunicado de que não participaria, seguidores lamentaram a ausência do ministro e estimaram melhoras.

“Querido Flávio que você se recupere o mais rápido possível. Ficamos preocupados!”, escreveu um internauta. “Uma pena que não está no fórum. Estimo melhoras”, disse outro.