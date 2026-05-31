Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Elmano e Ciro com aliados em lados opostos

Apoiadores dos dois pré-candidatos ao Governo do Ceará manifestaram apoio em clima de disputa aos gritos no encerramento da cerimônia religiosa.

Escrito por
e
(Atualizado às 13:32)
PontoPoder

A tradicional Festa de Santo Antônio de Barbalha, no Cariri cearense, conhecida como Festa do Pau da Bandeira, celebrou neste domingo (31) a missa e benção da bandeira. Como de costume, o evento reuniu centenas de moradores e turistas, além de lideranças políticas, entre elas o governador Elmano de Freitas (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), o senador Camilo Santana (PT) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União). Os dois primeiros nomes são apontados como pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Patrimônio da cultura brasileira, a celebração no Cariri, há décadas, reúne manifestações populares e homenagens ao padroeiro de Barbalha. Neste domingo, a programação começou às 5h e, em ano eleitoral, voltou a atrair comitivas políticas para a missa de abertura.

imagem de fieis dentro da igreja durante uma missa
Legenda: Em lados opostos na primeira fila da Igreja Matriz de Barbalha, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e o governador Elmano de Freitas (PT), apontados como pré-cadidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026, assistem missa ao lado de aliados políticos, como o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) e o senador Camilo Santana (PT).
Foto: Kid Jr

Os grupos ligados a Elmano e Ciro chegaram praticamente no mesmo horário à Igreja Matriz de Santo Antônio, onde a missa estava marcada para às 9h.

A comitiva de Ciro Gomes entrou primeiro no local pelas portais centrais. O ex-ministro estava acompanhado, entre outros, de Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Mauro Benevides Filho, Alcides Fernandes, Gaudêncio Lucena, Carmelo Neto e Bella Carmelo. Os dois últimos chegaram separadamente e se juntaram ao grupo na igreja.

Poucos minutos depois, chegou o grupo do governador Elmano de Freitas, que entrou pela porta lateral, acompanhado, entre outros, de Camilo Santana com Onélia Santana, José Guimarães, Eunício Oliveira, Romeu Aldigueri, Jade Romero, Chagas Vieira, Fernando Santana e Agenor Neto .

Gritos de apoio dentro da Igreja ao término da missa

As duas comitivas acompanharam a missa nas primeiras filas da Igreja, sentadas em lados opostos, e o clima, durante a celebração, foi de concentração e tranquilidade. Mas, o cenário mudou ao término.

Apoiadores de ambos os lados, ainda dentro da Igreja, entoaram gritos de apoio e a situação ficou acalorada quando as duas comitivas deixavam o local. A situação chegou a ser repreendida pelo padre ao microfone. 

Após a celebração, a comitiva do governador Elmano de Freitas saiu em cortejo pelas ruas de Barbalha. Questionado pelo Diário do Nordeste sobre os gritos no interior da Igreja, o governador afirmou que a festa religiosa não deve ser associada à disputa eleitoral. 

“A igreja é um lugar para unir os filhos de Deus, não é lugar para fazer política eleitoral, é lugar para a gente fortalecer a fé”, declarou. Ao ser questionado, Elmano também disse que não teria problemas em cumprimentar Ciro Gomes na celebração religiosa.

Após a missa, na saída da igreja, Ciro Gomes também falou à imprensa e destacou a relevância do Cariri para o Ceará, além da importância da Festa do Pau da Bandeira para a cultura brasileira.  “Isso aqui virou uma festa do Brasil. Nós precisamos reforçar essa festa e dar a ela cada vez mais o conteúdo cultural e religioso que ela merece”, afirmou.

Veja também

teaser image
Verso

Como a Festa do Pau da Bandeira transforma Barbalha em destino turístico nacional

teaser image
PontoPoder

PT oficializa pré-candidatura de Elmano e ele manda recado: 'Oposição se prepare'

teaser image
PontoPoder

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao Governo no Conjunto Ceará, em Fortaleza, no dia 16 de maio

Ao comentar o cenário eleitoral, Ciro voltou a fazer críticas a Camilo e rebateu questionamentos sobre a presença de bolsonaristas na aliança política: a formação do grupo foi “procurar as lideranças que estavam em oposição, mas fraturadas no Ceará”.

Na entrevista, Ciro ao falar da relevância de Juazeiro, mencionou um dos feitos do irmão Cid Gomes - que está no lado político oposto - na região quando governador que foi a construção do Hospital Regional do Cariri. “Porque a gente acha que o Cariri é essencial para o Estado e não acha isso por acaso”, destacou. 

Trouxe ainda referência à história de Juazeiro do Norte e ao Padre Cícero, como “um lutador que correu o risco de morte para libertar o Ceará de uma oligarquia corrupta”. E acrescentou: “Olha como é importante a gente conhecer a história do Ceará. Eu estou nessa trilha do Padre Cícero Romão Batista para libertar o Ceará de uma oligarquia corrupta”. 

Já o senador Camilo Santana destacou a tradição de participar da festa em Barbalha. “Eu venho para essa festa todo ano, desde que sou menino. Não venho para fazer política”, afirmou. O senador também ressaltou a importância cultural do evento. “É momento de mostrar todo o potencial folclórico, artístico que o Ceará tem, que Barbalha tem” e acrescentou: “esse não é um momento para falar de política”.

Camilo também foi questionado sobre a possibilidade de Cid Gomes disputar uma vaga ao Senado, após declarar, nesta semana, que o aliado é prioridade para compor a chapa governista. Mas, neste domingo, reforçou que a definição ainda segue em discussão.

 

 

 

 

 

Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Elmano e Ciro com aliados em lados opostos
PontoPoder

Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Elmano e Ciro com aliados em lados opostos

Apoiadores dos dois pré-candidatos ao Governo do Ceará manifestaram apoio em clima de disputa aos gritos no encerramento da cerimônia religiosa.

Marcos Moreira e Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Fiéis participam de culto em igreja, com um homem em primeiro plano levantando a mão durante momento de adoração diante do altar e de uma cruz ao fundo.
PontoPoder

TSE proíbe uso de igrejas como palanque eleitoral; especialistas analisam impactos para campanha

Decisão ocorre após líderes religiosos declararem apoio político a candidatos durante culto em São Paulo e fora do período eleitoral.

Beatriz Matos, de Brasília
30 de Maio de 2026
Três mulheres indígenas enfileiradas, com expressão séria.
PontoPoder

Lei que cria a Universidade Federal Indígena no Brasil é sancionada por Lula

A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária.

Redação
29 de Maio de 2026
Fotomontagem de Priscila Costa e Dayanny Bittencourt.
PontoPoder

Nova deputada federal, Priscila Costa diz lamentar perda de mandato de Dayany Bittencourt

Parlamentar acompanhou parte da sessão plenária do TRE-CE que a oficializou como titular de uma vaga na Câmara dos Deputados.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Imagem do desembargador Ricardo Couto para matéria sobre escutas ilegais são descobertas em gabinete do governador do Rio de Janeiro.
PontoPoder

Escutas ilegais são encontradas em gabinete do governador do Rio de Janeiro

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) abriu uma investigação para apurar o caso.

Redação
29 de Maio de 2026
Lula é um homem idoso, branco, de cabelo e barba também brancos. Na foto, ele está gesticulando enquanto discursa, com a bandeira do Brasil atrás. Usa terno cinza, camisa social da mesma cor e gravata azul.
PontoPoder

Após decisão de Trump sobre PCC e CV, Lula reafirma soberania: 'Vamos combater aqui dentro'

O presidente brasileiro afirmou que aceita colaboração internacional, mas rejeita intervenção.

Redação
29 de Maio de 2026
'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo
PontoPoder

'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo

O deputado estadual é, também, pré-candidato ao Senado Federal pelo PL.

Milenna Murta*
29 de Maio de 2026
Deputada Priscila Costa, discursando em microfone na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

TRE-CE reconta votos e Priscila Costa vai assumir mandato de deputada no lugar de Dayany Bittencourt

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, na sede da Justiça Eleitoral.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Especialistas de vários estados do País participam do evento do MP em Fortaleza.
Inácio Aguiar

Cautela e soberania: Em Fortaleza, especialistas comentam decisão dos EUA sobre facções criminosas

Ministro do STJ, o cearense Teodoro Silva Santos defendeu aprovação da PEC da Segurança e disse que o tema é assunto da soberania nacional

Inácio Aguiar
29 de Maio de 2026
Fotomontagem de Tasso Jereissati e Ciro Gomes.
PontoPoder

Tasso e Ciro defendem moderação em apoio a Aécio para disputar Presidência: 'Longe dos extremos'

Se confirmada, esta deverá ser a segunda tentativa do parlamentar de chegar à Presidência da República — a primeira foi em 2014.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado
PontoPoder

Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado

O deputado estadual foi o convidado desta quinta-feira (28) da live do PontoPoder.

Igor Cavalcante
28 de Maio de 2026
'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro
PontoPoder

'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro

Declaração do deputado estadual ocorreu durante entrevista à live do PontoPoder.

Milenna Murta*
28 de Maio de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para ilustrar matéria sobre câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas e entidades ligadas.
PontoPoder

Câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

Texto ainda será votado em 2º turno antes de ir para o Senado.

Redação
28 de Maio de 2026
Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1
PontoPoder

Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Divergência entre eles se agravou após André Fernandes fazer ataques diretos à deputada na tribuna.

Luana Barros
28 de Maio de 2026
Deputados no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Novo Código de Ética da Alece prevê punições a deputado que usar IA para desinformação e deepfakes

Projeto está travado na Assembleia por divergências sobre temas considerados polêmicos, como o uso de redes sociais.

Marcos Moreira
28 de Maio de 2026
Evandro Leitão
Inácio Aguiar

Evandro Leitão anuncia pacote viário e admite: buracos incomodam a população

Prefeito de Fortaleza vai anunciar um programa chamado "Tá na Pista 2026" na próxima segunda-feira

Inácio Aguiar
28 de Maio de 2026
PontoPoder

Fim da escala 6x1 é aprovado na Câmara dos Deputados; jornada de trabalho também será reduzida

A proposta foi aprovada por 472 votos a 22, em primeiro turno, e 461 a 19 votos, em segundo turno.

Redação
27 de Maio de 2026
foto da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
27 de Maio de 2026
Roberto Cláudio e Capitão Wagner durante anúncio do comando da Federação União Progressista no Ceará.
PontoPoder

Federação União Progressista é oficializada no Ceará; veja composição

Oficialização ocorre um dia após Camilo Santana afirmar que ainda não descarta aproximação da federação com o grupo governista no Ceará.

Beatriz Matos, de Brasília
27 de Maio de 2026
Lia Gomes durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
PontoPoder

Lia defende Ciro de acusação de traição e diz que Cid deixa decisão do Senado na mão de Júnior Mano

Deputada estadual voltou a comentar as articulações políticas envolvendo os irmãos, rompidos politicamente desde 2022.

Marcos Moreira
27 de Maio de 2026