Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Os parlamentares Erika Hilton (Psol-SP) e André Fernandes (PL-CE) protagonizaram na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27), um embate durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.

O episódio começou após Fernandes citar Erika Hilton durante discurso na tribuna, alegando que a parlamentar teria sido "humilhada" pelo Governo Lula (PT) e que ela "foge com medo" do debate.

A deputada pediu direito de resposta e criticou a mudança de posicionamento do PL e disse que "humilhante é se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima".

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC sobre o fim da escala 6x1 em dois turnos. No 1º turno, foram 472 votos a favor e 22 contra. Já em 2º turno, houveram 461 votos a favor e 19 contra.

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Erika Hilton X André Fernandes

Durante pronunciamento na tribuna, André Fernandes defendia destaque apresentado pelo PL para votar a proposta que estabeleceria a escala de trabalho 4x3, com quatro dias trabalhados e três dias de folga — a PEC é de autoria de Erika Hilton.

Anteriormente, o partido havia se posicionado de forma contrária à proposta da deputada federal e tentado emplacar uma emenda ao projeto da escala 5x2 com um período de transição de 10 anos.

Na terça (26), no entanto, o PL mudou de posição e passou a defender o fim da escala 6x1 e a substituição pelo modelo 4x3. Contudo, governistas acusaram o partido de querer "atrapalhar" e "atrasar" a votação da PEC que estabelece a escala 5x2.

Durante o discurso, André Fernandes disse que queria prestar "solidariedade" à deputada Erika Hilton. "Deputada Erika Hilton, você foi humilhada, você foi humilhada pelos seus colegas, pelo seu partido, pelo seu governo, pelo PT", disse.

"O que é que fez o governo? Humilhou, tratorou. Por não terem coragem de colocar a digital em uma PEC que a Erika Hilton propôs, que é engraçado, a partir do momento que o PL disse que votaria a favor dessa PEC, eles começaram a dizer que era uma PEC irresponsável", disse o cearense.

Resposta de Erika Hilton

Fernandes chamou ainda a PEC de uma medida "politiqueira" e "eleitoreira". O deputado federal disse que Hilton "foge com medo" e não quis "enfrentar um debate justo e íntegro".

Erika Hilton pediu direito de resposta após ser citada. Ela iniciou o pronunciamento relembrando que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chegou a dizer que "daria o sangue" para que a PEC do fim da escala 6x1 não fosse aprovada.

"Se hoje nós estamos votando 5x2 é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3", rebateu a deputada. "Aí, levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa", disse a parlamentar.

Ela falou ainda que humilhação é a mudança de posição do PL "da noite para o dia". E acrescentou diretamente para Fernandes: "Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima, isso é que é humilhante".

A deputada fez referência a vídeo publicado por André Fernandes antes de ser eleito no Ceará. Nele, o parlamentar ensina como fazer depilação íntima.

Em 2021, ele chegou a falar sobre a publicação e justificou que, na época da gravação do vídeo, ainda era adolescente.