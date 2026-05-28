Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Divergência entre eles se agravou após André Fernandes fazer ataques diretos à deputada na tribuna.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder

Os parlamentares Erika Hilton (Psol-SP) e André Fernandes (PL-CE) protagonizaram na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (27), um embate durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.

O episódio começou após Fernandes citar Erika Hilton durante discurso na tribuna, alegando que a parlamentar teria sido "humilhada" pelo Governo Lula (PT) e que ela "foge com medo" do debate. 

A deputada pediu direito de resposta e criticou a mudança de posicionamento do PL e disse que "humilhante é se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima". 

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC sobre o fim da escala 6x1 em dois turnos. No 1º turno, foram 472 votos a favor e 22 contra. Já em 2º turno, houveram 461 votos a favor e 19 contra.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Saiba o que muda se a PEC do fim da escala 6x1 for aprovada pela Câmara dos Deputados

Erika Hilton X André Fernandes

Durante pronunciamento na tribuna, André Fernandes defendia destaque apresentado pelo PL para votar a proposta que estabeleceria a escala de trabalho 4x3, com quatro dias trabalhados e três dias de folga — a PEC é de autoria de Erika Hilton. 

Anteriormente, o partido havia se posicionado de forma contrária à proposta da deputada federal e tentado emplacar uma emenda ao projeto da escala 5x2 com um período de transição de 10 anos.  

Na terça (26), no entanto, o PL mudou de posição e passou a defender o fim da escala 6x1 e a substituição pelo modelo 4x3. Contudo, governistas acusaram o partido de querer "atrapalhar" e "atrasar" a votação da PEC que estabelece a escala 5x2. 

Durante o discurso, André Fernandes disse que queria prestar "solidariedade" à deputada Erika Hilton. "Deputada Erika Hilton, você foi humilhada, você foi humilhada pelos seus colegas, pelo seu partido, pelo seu governo, pelo PT", disse.

"O que é que fez o governo? Humilhou, tratorou. Por não terem coragem de colocar a digital em uma PEC que a Erika Hilton propôs, que é engraçado, a partir do momento que o PL disse que votaria a favor dessa PEC, eles começaram a dizer que era uma PEC irresponsável", disse o cearense. 

Resposta de Erika Hilton

Fernandes chamou ainda a PEC de uma medida "politiqueira" e "eleitoreira". O deputado federal disse que Hilton "foge com medo" e não quis "enfrentar um debate justo e íntegro". 

Erika Hilton pediu direito de resposta após ser citada. Ela iniciou o pronunciamento relembrando que o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chegou a dizer que "daria o sangue" para que a PEC do fim da escala 6x1 não fosse aprovada. 

"Se hoje nós estamos votando 5x2 é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3", rebateu a deputada. "Aí, levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa", disse a parlamentar.

Ela falou ainda que humilhação é a mudança de posição do PL "da noite para o dia". E acrescentou diretamente para Fernandes: "Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima, isso é que é humilhante". 

A deputada fez referência a vídeo publicado por André Fernandes antes de ser eleito no Ceará. Nele, o parlamentar ensina como fazer depilação íntima. 

Em 2021, ele chegou a falar sobre a publicação e justificou que, na época da gravação do vídeo, ainda era adolescente. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1
PontoPoder

Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Divergência entre eles se agravou após André Fernandes fazer ataques diretos à deputada na tribuna.

Luana Barros
Há 30 minutos
Deputados no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Novo Código de Ética da Alece prevê punições a deputado que usar IA para desinformação e deepfakes

Projeto está travado na Assembleia por divergências sobre temas considerados polêmicos, como o uso de redes sociais.

Marcos Moreira
28 de Maio de 2026
Evandro Leitão
Inácio Aguiar

Evandro Leitão anuncia pacote viário e admite: buracos incomodam a população

Prefeito de Fortaleza vai anunciar um programa chamado "Tá na Pista 2026" na próxima segunda-feira

Inácio Aguiar
28 de Maio de 2026
PontoPoder

Fim da escala 6x1 é aprovado na Câmara dos Deputados; jornada de trabalho também será reduzida

A proposta foi aprovada por 472 votos a 22, em primeiro turno, e 461 a 19 votos, em segundo turno.

Redação
27 de Maio de 2026
foto da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
27 de Maio de 2026
Roberto Cláudio e Capitão Wagner durante anúncio do comando da Federação União Progressista no Ceará.
PontoPoder

Federação União Progressista é oficializada no Ceará; veja composição

Oficialização ocorre um dia após Camilo Santana afirmar que ainda não descarta aproximação da federação com o grupo governista no Ceará.

Beatriz Matos, de Brasília
27 de Maio de 2026
Lia Gomes durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
PontoPoder

Lia defende Ciro de acusação de traição e diz que Cid deixa decisão do Senado na mão de Júnior Mano

Deputada estadual voltou a comentar as articulações políticas envolvendo os irmãos, rompidos politicamente desde 2022.

Marcos Moreira
27 de Maio de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados, para ilustrar matéria sobre comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1.
PontoPoder

Comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1

Parecer foi aprovado 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
27 de Maio de 2026
Foto do ministeo Nunes Marques do STF para ilustrar matéria sobre revisão de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Ministro Nunes Marques pede parecer da PGR sobre revisão de condenação de Bolsonaro

Relator do caso, o ministro, após receber a manifestação da procuradoria, deve decidir a questão.

Redação e Agência Brasil
27 de Maio de 2026
Foto montagem das vereadoras de Fortaleza Adriana Almeida, Adriana Gerônimo e Mari Lacerda.
PontoPoder

Vereadoras denunciam Lael Sena ao MPCE por intolerância, após episódio em escola de Fortaleza

Situação denunciada ocorreu na última segunda-feira (25), durante ação do político em um Centro de Educação Infantil no Conjunto Palmeiras.

Bruno Leite
27 de Maio de 2026
‘Foi um pedido do próprio governador’, diz Camilo Santana sobre saída do MEC
PontoPoder

‘Foi um pedido do próprio governador’, diz Camilo Santana sobre saída do MEC

O senador deixou a Pasta no último dia 2 de abril, dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral para eventuais candidatos no pleito deste ano.

Igor Cavalcante
27 de Maio de 2026
Celular exibe aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ao lado de carteiras de trabalho físicas sobre uma mesa.
PontoPoder

Saiba o que muda se a PEC do fim da escala 6x1 for aprovada pela Câmara dos Deputados

Após ser aprovada em comissão, proposta deve ser analisada no plenário nesta quinta (28).

Luana Barros
27 de Maio de 2026
Deputados durante reunião Comissão de Constituição e Justiça da Alece desta terça-feira.
PontoPoder

Oposição barra votação do novo Código de Ética da Alece após pedido de vistas e pacote de emendas

Regramento está travado na Assembleia por falta de consenso, mesmo diante de cobrança da presidência.

Marcos Moreira
27 de Maio de 2026
Valor proposto pelo governo garante ganho real com aumento de 5,4%.
PontoPoder

Senado aprova reajuste do piso dos professores para R$ 5,1 mil em 2026

Agora, texto segue para sanção presidencial.

Redação
27 de Maio de 2026
Cid Gomes, Elizeu Monteiro e Romeu Aldigueri
Inácio Aguiar

Cid confirma disposição de concorrer, mas cita compromisso com Júnior Mano

Em encontro com aliados nesta terça-feira (26), o senador ouviu um apelo dos aliados para que seja candidato

Inácio Aguiar
27 de Maio de 2026
Camilo não descarta apoio da federação União PP a Elmano: ‘Só jogo a toalha quando acaba a partida'
PontoPoder

Camilo não descarta apoio da federação União PP a Elmano: ‘Só jogo a toalha quando acaba a partida'

O senador concedeu entrevista exclusiva para a live do PontoPoder desta terça-feira (26).

Igor Cavalcante
26 de Maio de 2026
Camilo acusa Ciro de traição e diz que ex-aliado voltou ao Ceará 'movido pelo ódio'
PontoPoder

Camilo acusa Ciro de traição e diz que ex-aliado voltou ao Ceará 'movido pelo ódio'

O senador concedeu entrevista exclusiva para a live do PontoPoder desta terça-feira (26).

Igor Cavalcante
26 de Maio de 2026
Flávio Bolsonaro posa em pé ao lado de Donald Trump, que está sentado em seu escritório oficial na Casa Branca.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro é recebido por Trump nos Estados Unidos em meio à crise com Vorcaro

O diálogo é visto como uma forma de fortalecer a imagem política do senador.

Redação
26 de Maio de 2026
foto do deputado cassado Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes determina que PGR se manifeste sobre investigação contra Eduardo Bolsonaro

Pedido solicita inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro na investigação que mira as negociações financeiras do filme “Dark Horse” com Daniel Vorcaro.

Redação
26 de Maio de 2026
Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
PontoPoder

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: programação terá temas de impacto para cidades

Os assuntos estão alinhados com a temática escolhida: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”. O Seminário será nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Redação
26 de Maio de 2026