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14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: programação terá temas de impacto para cidades

Os assuntos estão alinhados com a temática escolhida: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”. O Seminário será nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
Legenda: O Seminário de Gestores Públicos acontece no Centro de Eventos do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Mantendo a tradição de abordar temáticas relevantes para os cidadãos, com alguns dos principais especialistas em gestão pública do país, o 14º Seminário de Gestores Públicos Prefeitos 2026 terá, em sua programação deste ano, assuntos que impactam diretamente na vida dos municípios.

O evento, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de junho, a partir das 9h30, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, tem como temática “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”.

A programação foi organizada em seis painéis, com palestrantes que vão abordar “Comunicação e Transparência”, “Finanças Públicas”, “Turismo e Desenvolvimento”, “Políticas Públicas”, “Inovação e Sustentabilidade” e “Capital Humano na Gestão Municipal”.

De acordo com o coordenador técnico do Seminário, Juraci Muniz, os assuntos estão alinhados com a temática escolhida para o evento.

“A cada ano, temos o desafio de estarmos sintonizados com as tendências da administração pública, com as novas normas que surgem e o alinhamento geral de performance para os gestores. Governar, que é a missão do prefeito, precisa ser feito cada vez mais com estratégia, e isso engloba uma série de atribuições, como o planejamento e o envolvimento da máquina pública e da comunidade. Mas não basta planejar, é preciso inovar, para trazer resultados ainda melhores a partir das políticas públicas”, disse Juraci Muniz.

palco com autoridades da política e da administra do Ceará, em pé, no Centro de Eventos.
Legenda: Edição de 2025 do Seminário de Gestores Públicos contou com importantes lideranças políticas e administrativas do Ceará.
Foto: Governo do Ceará / Divulgação.

Palcos A e B

A exemplo do ano passado, o Seminário terá palestras em dois palcos, A e B, que vão tornar mais dinâmico o evento e possibilitar uma quantidade maior de interações e palestras.

A programação no Palco A vai começar na tarde do dia 15 de junho com o painel “Comunicação e Transparência”, tendo por mediador Alex Magalhães, Diretor Comercial do Sistema Verdes Mares.

Entre os palestrantes, estarão Pádua Sampaio, Diretor da Agência Temprano e Faye; Eveline Brito, Secretária Executiva da Controladoria Geral da União; Patrícia Saboya Conselheira, Ouvidora do Tribunal de Contas do Ceará; e Érika Nassar, Diretora de Organização e Legislação da Secretaria Geral do Ministério da Defesa.

No Palco B, será realizado o painel “Finanças Públicas”. O tema será detalhado nas palestras de Fernanda Pacobahyba, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Cícera Valeska Menezes Landim, Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil; Mauro Filho, Deputado Federal e ex-secretário da Fazenda do Ceará; e Andrei Aguiar, Advogado, Professor, Mestre e Doutorando em Direito e Sócio da Aguiar Advogados.

No dia 16, pela manhã, os painéis têm prosseguimento, no Palco A com o tema “Turismo e Desenvolvimento” e no Palco B, “Políticas Públicas”. À tarde, as temáticas dos painéis serão “Inovação e Sustentabilidade” (Palco A) e “Capital Humano na Gestão Municipal” (Palco B).

“Essa série de debates está planejada para juntarmos todos aqueles que lidam com administração pública, trabalham e legislam sobre isso, visando a melhoria de vida da população. O Estado do Ceará é muito bem avaliado, em diversos índices de gestão pública. Claro que temos desafios, mas eles têm que ser olhados com atenção e perspectivas, para que possamos superá-los e buscar evoluir nos benefícios para os municípios e, consequentemente, para o seu cidadão”, ressalta Ruy do Ceará Filho, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Espaço Inovação

Uma das novas atrações do Seminário neste ano será o espaço inovação, uma arena construída à parte dos palcos principais, que vai abordar temáticas contemporâneas, complementares aos assuntos tratados naqueles locais.

O conjunto de palestras terá a participação de renomados especialistas, a exemplo de Carlos Alexandria Superintendente Nacional de Negócios do SERPRO, que vai abordar o tema “Cidades Inteligentes na Prática”; e Rodrigo Cursino - Gerente de Operações de Soluções Educacionais, que vai palestrar sobre “Educação como Política Pública de Futuro: como projetos de tecnologia e letramento digital transformam vidas".

Completam as palestras do espaço inovação no primeiro dia do evento Francisco Pedro Silva Neto - Articulador do Regional Metropolitano de Fortaleza SEBRAE, que vai falar sobre “Economia de Impacto”; e Talisson Eloia Barbosa - Gerente de Projetos Social Brasilis, com o tema “Os negócios de impacto e a gestão pública”.

No dia 16, as palestras do espaço inovação prosseguem, entre elas a temática “APP Crédito - Crédito, Saúde e Valorização do Servidor Público: Um Novo Modelo de Benefício para a Gestão Municipal”, com a psicóloga Mirna Ticôno.

Inscrições e hospedagem

As inscrições para o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias.

São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026
15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/

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