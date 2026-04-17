Festa de Santo Antônio é lançada em Barbalha; confira atrações

A 98ª Festa de Santo Antônio de Barbalha, conhecida popularmente como Festa do Pau da Bandeira, foi lançada oficialmente na noite dessa quinta-feira (16), em evento no Engenho Tupinambá, no Cariri.

Reconhecido como patrimônio cultural do Nordeste, o evento se inicia no dia 15 de maio e segue até o dia 13 de junho, incluindo shows e celebrações religiosas.

Os festejos devem reunir, conforme as expectativas para este ano, cerca de 500 mil pessoas, que devem vir de outros municípios cearenses e de vários estados do Brasil. Segundo a Secretaria de Turismo do Município, tanto a economia como o turismo local devem ser impulsionados pela festa.

As atrações da celebração, considerada uma das maiores entre os eventos culturais e religiosos do Brasil, foram anunciadas pelo prefeito Guilherme Saraiva na noite dessa quinta. Nomes como Elba Ramalho, Padre Monteiro e Dorgival Dantas estão entre os confirmados.

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"Este ano vamos ter uma grande novidade no Parque da Cidade, uma festa bem maior, com muito mais ornamentação", comentou o prefeito Guilherme Saraiva durante o lançamento, explicando que um novo cenário foi pensado para a festa.

Outra diferença deste ano está na programação prevista para disposição de decorações em Barbalha: "Vamos começar a ornamentar a cidade um pouco mais cedo para a cidade e toda a região do Cariri entrarem no clima da festa de São João e da Festa de Santo Antônio", confirmou o prefeito.

Os shows programados seguem do dia 29 de maio ao dia 13 de junho. Confira a programação completa:

Festa de Santo Antônio de Barbalha

15 de maio - Corte do Pau da Bandeira

29 de maio - Show e missa com o Padre Monteiro

30 de maio - Noite das Solteironas

31 de maio - Festa do Pau da Bandeira

1º a 13 de junho - Missas, alvoradas e quermesses

13 de junho - Encerramento da Festa de Santo Antônio

Shows da Festa de Santo Antônio