Vina e Pedro Henrique são afastados do Ceará após reunião com a diretoria

O meia-atacante Vina e o atacante Pedro Henrique foram afastados do elenco do Ceará. O Jogada apurou que os dois jogadores não vão mais treinar com o restante dos atletas do clube. A decisão foi tomada após reunião com a diretoria.

Os dois atletas têm contrato com o Vozão e por isso seguirão fazendo atividades no clube, mas treinando separado do elenco. Eles não atuam pelo Ceará desde o último dia 9 de maio, quando estiveram em campo no jogo contra o Atlético-GO.

Legenda: Vina tem 35 anos e contrato até o fim da temporada junto ao Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Nos jogos seguintes, Vina sequer foi relacionado pelo técnico Mozart. Já Pedro Henrique ainda foi relacionado no jogo seguinte, contra o Atlético-MG, mas ficou apenas no banco de reservas. Depois, também deixou de ser relacionado, assim como Vina.

Richardson, que também não vem sendo relacionado, não foi afastado, segundo apurou o Jogada. A presença do atleta nas próximas listas de relacionados, porém, ainda é incerta. O Ceará volta a campo no próximo domingo (31), contra o Operário.