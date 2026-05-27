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Em busca do primeiro título, Holanda convoca Memphis e outros 25 jogadores para a Copa do Mundo

Laranja Mecânica terá, pela primeira vez na história, um atleta que atua no futebol brasileiro em uma edição de Mundial

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Jogada
Legenda: Memphis disputará sua terceira Copa
Foto: Divulgação/Nike

A Seleção Holandesa divulgou, nesta quarta-feira (27), a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo . O principal destaque fica para Memphis Depay, atacante do Corinthians, que se torna o primeiro atleta atuando no futebol brasileiro a disputar um Mundial pela Holanda.

O camisa 10 chegou ao clube paulista em 2024 e participou de todo o ciclo da equipe comandada por Ronald Koeman até a competição. Esta será a terceira Copa do Mundo da carreira de Memphis, que também esteve presente nas edições de 2014 e 2022.

Além do atacante do Timão, a lista conta com nomes importantes do futebol europeu. Capitão da equipe, Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, aparece como principal liderança da Laranja Mecânica. 

Uma das ausências sentidas foi a de Jeremie Frimpong. Companheiro de Van Dijk na Premier League, o lateral ficou fora da convocação por questões físicas, segundo explicou Koeman.

Outro nome que ficou de fora foi Xavi Simons, um dos jovens mais talentosos da nova geração holandesa. O meia do Tottenham sofreu uma lesão no joelho direito em abril e não apreceu na lista final.

A Holanda chega para mais uma Copa do Mundo tentando conquistar um título inédito. Apesar da tradição no futebol mundial, os europeus nunca levantaram o troféu da competição e acumulam três vice-campeonatos na história.

A primeira final aconteceu em 1974, quando a seleção liderada por Cruyff foi derrotada pela Alemanha Ocidental por 2 a 1. Quatro anos depois, em 1978, a equipe voltou à decisão, mas perdeu para a Argentina por 3 a 1.

O vice mais recente veio em 2010, na África do Sul. Na ocasião, a Holanda acabou superada pela Espanha após gol de Iniesta nos minutos finais da prorrogação.

Confira os convocados:

Goleiros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton);

Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham);

Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton);

Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

 

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