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Quatro torcedores do Ceará são detidos após manifestação em frente à sede do clube

Centenas de torcedores fizeram um protesto contra a gestão do presidente João Paulo Silva

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:49)
Jogada
Legenda: Policiais foram acionados para restabelecer a ordem após manifestação em frente à sede do Ceará
Foto: Foto: Giovanna Borges/SVM

A Polícia Militar do Ceará informou que equipes do Raio atuaram, na noite dessa terça-feira (26), em uma ocorrência de perturbação da ordem pública em frente à sede do Ceará, em Porangabuçu. Durante a ação, quatro homens, com idades entre 20 e 39 anos, foram conduzidos ao 7º Distrito Policial.

Em nota, a PM explicou que equipes policiais foram acionadas para prestar apoio na segurança do local, depois que alguns torcedores atiraram fogos de artifício contra a sede do Ceará. O texto pontua que, para restabelecer a ordem pública, os agentes dispersaram a multidão.

Policial ferido

Na ocorrência, um subtenente da PM foi atingido por uma pedra na cabeça. O militar foi socorrido a um hospital, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberado. 

Já os quatro suspeitos detidos foram conduzidos a uma delegacia, onde foi instaurado inquérito para apuração da lesão corporal. Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados.

A Polícia Militar informou que um subtenente foi atingido por uma pedra na cabeça
Legenda: A Polícia Militar informou que um subtenente foi atingido por uma pedra na cabeça
Foto: Giovanna Borges/SVM

Protesto com público zero

A principal torcida organizada do Ceará, a Cearamor, lançou na madrugada desta quarta-feira (27) uma campanha para público zero no jogo contra o Operário, marcado para o próximo domingo (31), no Castelão, a partir das 16h, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O anúncio veio poucas horas depois de manifestação realizada em frente à sede do Ceará. Centenas de torcedores se reuniram para protestar contra a gestão do presidente João Paulo Silva.

Durante a manifestação, conselheiros do Ceará estavam em assembleia virtual para aprovação das contas do clube em 2025. O Vovô registrou déficit de R$ 85,8 milhões, o que já havia provocado um protesto da torcida no dia 8 de maio.

Nessa terça-feira, os conselheiros aprovaram as contas da gestão alvinegra por 97 votos a favor e 43 votos contrários.

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