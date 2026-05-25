Com Lamine Yamal e sem atletas do Real Madrid, Espanha é convocada para a Copa do Mundo
Atual campeã da Eurocopa, a Fúria vai em busca do bicampeonato e aparece entre as favoritas ao título
A Seleção da Espanha divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Luis de la Fuente selecionou os 26 jogadores que defenderão a Fúria no torneio, com destaque para Lamine Yamal, atacante do Barcelona, e para a ausência de atletas do Real Madrid.
Aos 18 anos, Yamal disputará o seu primeiro Mundial. O atacante já soma um título da Eurocopa com a seleção, conquistado em 2024. Na atual temporada, o jogador acumula 45 partidas, com 24 gols marcados e 17 assistências.
Esta será a primeira vez na história que o Real Madrid não terá jogadores representando a Espanha em uma edição de Copa. Em todas as participações anteriores da Fúria no torneio, o clube merengue contou com atletas convocados para defender a equipe nacional.
Atual campeã da Eurocopa, a Espanha chega para a competição em busca do bicampeonato e aparece como uma das favoritas ao título. A equipe está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai. A estreia do time comandado por De la Fuente será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, às 13h, em Atlanta.
CONFIRA OS CONVOCADOS:
Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)
Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham)
Meio-campistas: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid) e Merino (Arsenal)
Atacantes: Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona)