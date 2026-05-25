Paysandu x Floresta: tudo sobre o jogo, horário, onde assistir e escalações

Em busca de se manter no G-8 da Série C, o Floresta encara o Paysandu, fora de casa, nesta segunda-feira (25), às 20h, na Curuzu. O Lobo da Vila Manoel Sátiro quer embalar na competição após o triunfo contra o Amazonas, por 3 a 2, no último sábado.

Para isso, o time cearense terá de pontuar contra uma das melhores equipes do campeonato. O Papão é vice-líder da competição, com 14 pontos somados em 7 jogos disputados.

Os comandados do técnico Leston Júnior fazem uma boa campanha, de luta, na Série C do Campeonato Brasileiro, que conta com times muito tradicionais do futebol brasileiro como: Paysandu, Guarani, Santa Cruz, Figueirense, Botafogo-PB, entre outras equipes.

Onde assistir a Paysandu x Floresta

Sportynet

Prováveis escalações de Paysandu x Floresta

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Henrico e Marcinho ; Thayllon, Thalysson e Ítalo; Técnico: Júnior Rocha

Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Henrico e Marcinho ; Thayllon, Thalysson e Ítalo; Técnico: Júnior Rocha Floresta: Dheimison; Afonso, João Victor, Jhony Douglas e Caíque; Islan, Matheus Martins e Garraty; Eliandro (Celeri), Jeam e Danrley. Técnico: Leston Júnior

FICHA TÉCNICA - PAYSANDU X FLORESTA