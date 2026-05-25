Paysandu x Floresta: tudo sobre o jogo, horário, onde assistir e escalações
Time cearense tenta somar pontos para se manter no G-8 da Série C
Em busca de se manter no G-8 da Série C, o Floresta encara o Paysandu, fora de casa, nesta segunda-feira (25), às 20h, na Curuzu. O Lobo da Vila Manoel Sátiro quer embalar na competição após o triunfo contra o Amazonas, por 3 a 2, no último sábado.
Para isso, o time cearense terá de pontuar contra uma das melhores equipes do campeonato. O Papão é vice-líder da competição, com 14 pontos somados em 7 jogos disputados.
Os comandados do técnico Leston Júnior fazem uma boa campanha, de luta, na Série C do Campeonato Brasileiro, que conta com times muito tradicionais do futebol brasileiro como: Paysandu, Guarani, Santa Cruz, Figueirense, Botafogo-PB, entre outras equipes.
Onde assistir a Paysandu x Floresta
Sportynet
Prováveis escalações de Paysandu x Floresta
- Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Henrico e Marcinho ; Thayllon, Thalysson e Ítalo; Técnico: Júnior Rocha
- Floresta: Dheimison; Afonso, João Victor, Jhony Douglas e Caíque; Islan, Matheus Martins e Garraty; Eliandro (Celeri), Jeam e Danrley. Técnico: Leston Júnior
FICHA TÉCNICA - PAYSANDU X FLORESTA
- Paysandu-PA X Floresta-CE
- Brasileiro Série C: 1ª Fase
- Rodada: 8ª Rodada
- Data: 25/05/2026
- Horário: 20:00
- Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
- Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) / Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
- Estádio: Estádio da Curuzu
- Local: Belém-PA