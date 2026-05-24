Corinthians x Atlético-MG no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 24 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Corinthians e Atlético-MG duelam pela Série A
Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (24), em partida válida pela 17ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x Atlético-MG terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians 

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda.Técnico:  Eduardo Domínguez

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Atlético-MG

Data e hora: 24 de maio, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

