Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025

Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025
torcedores

Jogada

Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 30 de Outubro de 2025

Opinião

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que resgatar força como mandante na Série A

Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025
Foto de Fluminense 1 a 0 Ceará, Série A 2025, no Maracanã

Opinião

Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (30)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 30 de Outubro de 2025
Galeano em disputa de bola com Thiago Silva

Opinião

Ceará foi prejudicado pela arbitragem, mas isso não apaga a péssima atuação

Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense

Foto frontal André Almeida
André Almeida 30 de Outubro de 2025
Foto de Vina, jogador do Ceará, durante jogo contra o Fluminense na Série A 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Fluminense?

Probabilidades foram atualizadas depois do Vovô perder para o Fluminense no Maracanã

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Atletas de Fluminense e Ceará disputam bola

Opinião

O que disse Léo Condé sobre o erro de arbitragem contra o Ceará no Maracanã

O Vovô foi prejudicado na derrota para o Fluminense no Maracanã

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 30 de Outubro de 2025
