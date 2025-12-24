Lucas Sasha, volante do Fortaleza, desperta o interesse de outras equipes nesta janela de transferências. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 35 anos é um dos alvos do Athletico-PR, que procurou os representantes do atleta nos últimos dias.

Apesar da sondagem, o clube paranaense ainda não apresentou nenhuma proposta oficial pela contratação do jogador até o momento. Ao longo da temporada 2025, o Athletico-PR já havia feito uma investida anterior pela contratação de Lucas Sasha.

Diante do interesse de outras equipes, o Fortaleza trabalha internamente para garantir a permanência do volante em seu elenco. O jogador é bem avaliado pelo departamento de futebol do Leão, que faz esforços para mantê-lo até o fim de 2026.

Legenda: Lucas Sasha recebe sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante Foto: Davi Rocha/SVM

Em julho de 2025, o Fortaleza anunciou a renovação do contrato de Lucas Sasha, que atualmente tem vínculo válido até o término da temporada 2026. O meio-campista encerrou o ano como titular da equipe e é considerado uma das lideranças do elenco tricolor.

Contratado em 2022, Lucas Sasha soma 145 partidas com a camisa do Fortaleza. A temporada em que mais atuou foi justamente a de 2025, quando entrou em campo em 46 jogos. O volante figurou entre os líderes do futebol brasileiro em desarmes.