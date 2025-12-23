Projeção do Ranking do CBF: Veja os 40 melhores e a colocação dos 13 times cearenses
Leão, Vovô e mais 11 times cearenses estão no Ranking da CBF após atualização das competições de 2025
Com o encerramento oficial da temporada 2025 após a final da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deve divulgar em breve a atualização de seu ranking para 2026, mas já é possível projetá-lo.
O site Ranking CBF, criado por Alexandro Andrade, atualiza o ranking da entidade em tempo real e já trouxe a projeção que deve ser oficializada nos próximos dias.
E pela atualização, o Fortaleza está na 13ª colocação, com 10.382 pontos, e o Ceará, 21º colocado com 7.122.
O Leão perdeu 4 posições em comparação ao ano anterior, e Vovô ganhou uma.
Além de Fortaleza e Ceará, 11 times cearenses estão no ranking:
Ferroviário (60º com 1.916), Floresta (61º com 1.838), Maracanã (89º com 959), Iguatu (91º com 926), Atlético (101º com 679), Caucaia (157º com 279), Horizonte (163º com 255), Pacajus (164º com 255), Icasa (195º com 152), Crato (203º com 102) e Guarany de Sobral (214º com 89).
O Ranking posiciona os clubes de acordo com os resultados de torneios nacionais nos últimos 5 anos. Portanto, a atualização engloba os resultados de 2021 a 2025.
O Ranking Nacional de Clubes é importante para conceder vagas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro, além de cotas e potes de sorteio.
Veja os 40 melhores do Ranking da CBF:
1º) Flamengo: 16.314 pontos
2º) Corinthians: 14.930
3º) Palmeiras: 13.860
4º) Atlético-MG: 13.696
5º) São Paulo: 13.556
6º) Fluminense: 13.006
7º) Botafogo: 12.834
8º) Athletico-PR: 12.656
9º) Bahia: 12.632
10º) Vasco: 11.330
11º) Cruzeiro: 11.010
12º) Grêmio: 10.636
13º) Fortaleza: 10.382
14º) Inter: 10.014
15º) Bragantino: 9.802
16º) Santos: 8.852
17º) Juventude: 8.426
18º) Atlético-GO: 7.476
19º) América-MG: 7.429
20º) Vitória-BA: 7.205
21º) Ceará: 7.122
22º) Cuiabá: 6.746
23º) Goiás: 6.463
24º) Coritiba: 6.481
25º) Sport: 6.340
26º) CRB: 6.150
27º) Criciúma: 6.090
28º) Mirassol: 5.537
29º) Vila Nova-GO: 4.750
30º) Operário-PR: 4.525
31º) Avaí: 4.491
32º) Novorizontino: 4.436
33º) Chapecoense: 4.277
34º) Botafogo-SP: 4.036
35º) Paysandu: 4.030
36º) Brusque: 3.807
37º) Remo: 3.764
38º) Ponte Preta: 3.743
39º) CSA: 3.736
40º) Amazonas: 3.403