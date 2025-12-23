Projeção do Ranking do CBF: Veja os 40 melhores e a colocação dos 13 times cearenses

Com o encerramento oficial da temporada 2025 após a final da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deve divulgar em breve a atualização de seu ranking para 2026, mas já é possível projetá-lo.

O site Ranking CBF, criado por Alexandro Andrade, atualiza o ranking da entidade em tempo real e já trouxe a projeção que deve ser oficializada nos próximos dias.

E pela atualização, o Fortaleza está na 13ª colocação, com 10.382 pontos, e o Ceará, 21º colocado com 7.122.

O Leão perdeu 4 posições em comparação ao ano anterior, e Vovô ganhou uma.

Além de Fortaleza e Ceará, 11 times cearenses estão no ranking:

Ferroviário (60º com 1.916), Floresta (61º com 1.838), Maracanã (89º com 959), Iguatu (91º com 926), Atlético (101º com 679), Caucaia (157º com 279), Horizonte (163º com 255), Pacajus (164º com 255), Icasa (195º com 152), Crato (203º com 102) e Guarany de Sobral (214º com 89).

O Ranking posiciona os clubes de acordo com os resultados de torneios nacionais nos últimos 5 anos. Portanto, a atualização engloba os resultados de 2021 a 2025.

O Ranking Nacional de Clubes é importante para conceder vagas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro, além de cotas e potes de sorteio.

Veja os 40 melhores do Ranking da CBF:

1º) Flamengo: 16.314 pontos

2º) Corinthians: 14.930

3º) Palmeiras: 13.860

4º) Atlético-MG: 13.696

5º) São Paulo: 13.556

6º) Fluminense: 13.006

7º) Botafogo: 12.834

8º) Athletico-PR: 12.656

9º) Bahia: 12.632

10º) Vasco: 11.330

11º) Cruzeiro: 11.010

12º) Grêmio: 10.636

13º) Fortaleza: 10.382

14º) Inter: 10.014

15º) Bragantino: 9.802

16º) Santos: 8.852

17º) Juventude: 8.426

18º) Atlético-GO: 7.476

19º) América-MG: 7.429

20º) Vitória-BA: 7.205

21º) Ceará: 7.122

22º) Cuiabá: 6.746

23º) Goiás: 6.463

24º) Coritiba: 6.481

25º) Sport: 6.340

26º) CRB: 6.150

27º) Criciúma: 6.090

28º) Mirassol: 5.537

29º) Vila Nova-GO: 4.750

30º) Operário-PR: 4.525

31º) Avaí: 4.491

32º) Novorizontino: 4.436

33º) Chapecoense: 4.277

34º) Botafogo-SP: 4.036

35º) Paysandu: 4.030

36º) Brusque: 3.807

37º) Remo: 3.764

38º) Ponte Preta: 3.743

39º) CSA: 3.736

40º) Amazonas: 3.403