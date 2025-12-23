Lucas Crispim recusa investidas da Série A e do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

O meia-atacante Lucas Crispim, do Fortaleza, recebeu sondagens de times da Série A do Brasileirão e do futebol asiático após o término da temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que cinco times entraram em contato com o staff do atleta nas últimas semanas.

Entre as equipes estariam a Chapecoense e o Remo, recém-promovidos para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Persepolis, do Irã, o BG Pathum, da Tailândia, país onde Crispim já atuou, além de um outro time do Japão, que não teve seu nome revelado.

Legenda: Lucas Crispim em atuação no Fortaleza Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Apesar das procuras, Lucas Crispim deve permanecer no Fortaleza para 2026. O jogador tem o desejo de seguir no Tricolor do Pici e tem contrato com o Leão. O Diário do Nordeste apurou que Crispim sequer quis ouvir as outras possibilidades, informando ao seu staff que quer ficar no Fortaleza e lutar pelo acesso na Série B do Brasileirão.

Lucas Crispim tem 31 anos e retornou ao Fortaleza ao longo da temporada 2025. Com a camisa tricolor, ele somou dez jogos, um gol e uma assistência no ano pelo Leão. Anteriormente, ele estava no Buriram United, da Tailândia.