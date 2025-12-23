Emprestados pelo Fortaleza ao Athletico-PR, Santos e Tobias Figueiredo têm futuro definido; entenda

O goleiro Santos e o zagueiro Tobias Figueiredo, ambos atletas do Fortaleza, mas emprestados ao Athletico-PR, já estão com o destino desenhado para 2026. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o Santos está nos planos do Furacão, que conquistou o acesso para a Série A do próximo ano. O atleta terá o contrato renovado por mais um ano. O vínculo dele com o Leão do Pici até o dia 31 de dezembro de 2026.

No Athletico, o goleiro de 35 anos atuou em 26 partidas. Santos custou US$ 1 milhão de dólares ao Tricolor, valor pago em duas parcelas por dois anos: uma em 2024, outra em 2025 ao Flamengo.

O contrato também afirmava que a possibilidade de mais US$ 300 mil através do desempenho do atleta. O Diário do Nordeste conversou com o Fortaleza para compreender essa situação e o clube afirmou que a dívida foi quitada com o Flamengo. Como o goleiro teve poucas atuações no Tricolor — apenas quatro jogos em 2024 — não houve acréscimo no valor.

Já o zagueiro Tobias Figueiredo teve contrato encerrado e retornará para o Fortaleza. O empréstimo dele era até o final de 2025. Ainda não há definição se o atleta ficará no elenco para 2026, ou se ele será negociado. O vínculo contratual do jogador com o Leão do Pici vai até o fim de junho do próximo ano.

A partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, caso o Fortaleza não planeje a renovação com o atleta de 31 anos. Em 2025, no Athletico, Tobias participou de 12 jogos e marcou um gol. Pelo Fortaleza, em 2024, o zagueiro só atuou em quatro jogos.