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Junior Pipoca sai em defesa de Vina após polêmica de pênalti na final do Cearense

Pipoca defendeu o ídolo alvinegro quanto às críticas que recebeu após a perda do título

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:07)
Jogada

Convidado desta sexta-feira (13) no programa Jogada 1º Tempo, o ex-atacante cearense Junior Pipoca, ex-Fortaleza e Ceará, comentou a escolha do atacante Vina de não cobrar pênalti na decisão do Campeonato Cearense, a polêmica desta semana.

Pipoca defendeu o ídolo alvinegro quanto às críticas que recebeu após a perda do título. "Nas redes sociais, pegaram muito no pé do Vina, desde aquela expulsão no ano passado. Pode ter sido uma opção do treinador (Mozart) de não queimá-lo", teorizou.

Para o ex-jogador, revelado pelo Fortaleza, em 1998, e com passagem pelo Ceará em 2011, o psicológico pesa mais no futebol atual.

"É muito complicado jogar hoje em dia, devido às redes sociais. O jogador precisa não absorver tanta crítica", argumentou no programa, veiculado na Verdinha, na TV Diário e no Youtube do Jogada.

Junior Pipoca reconhece que Vina, batedor oficial de pênaltis, poderia ter se oferecido para as cobranças, mas credita que a escolha final é sempre da comissão técnica. "Eu não acredito que o Vina tenha se escondido, pode ter sido uma decisão do treinador".

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