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Seleção Brasileira tem maior número de atletas do futebol nacional em Copas desde 2002

Brasil estreia diante do Marrocos, no dia 13 de junho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:07)
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Legenda: Lucas Paquetá, jogador do Flamengo.
Foto: A.RICARDO/Shutterstock

A Seleção Brasileira tem o maior número de convocados que atuam no futebol nacional desde 2002. São sete atletas, seis a menos do que no ano em que a equipe conquistou a última Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista dos relacionados nesta segunda-feira (18). Ao todo, 26 nomes foram chamados para defender a amarelinha em 2026.

O número é mais que o dobro do último Mundial, no Catar, quando Tite levou apenas três atletas que atuavam no futebol nacional. Desta vez, os escolhidos por Ancelotti foram: Danilo, Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira, além de Danilo, Weverton e Neymar. São atletas do Flamengo (4), Botafogo (1), Grêmio (1) e Santos (1). Veja a lista completa aqui.

Dentre os 26 convocados, o time Rubro-Negro segue na liderança no número de convocados. Em seguida estão Arsenal, Zenit e Manchester United, com dois atletas cada. Veja mais detalhes aqui.

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13, diante do Marrocos. As equipes se enfrentam em duelo do Grupo C, a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey. 

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