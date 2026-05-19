Always Ready x Mirassol na Libertadores: veja horário e onde assistir

Always Ready e Mirassol se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (19), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo G. O jogo será às 21h, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Always Ready x Mirassol terá transmissão do Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Always Ready

Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Rambal e Marcelo Suárez; Hector Cuéllar, Saucedo, Dario Torrico, Amoroso e Maraude; Triverio. Técnico: Marcelo Straccia

Mirassol​

Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Denilson, Aldo Filho e Shaylon; Galeano, Everton Galdino e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA

Always Ready x Mirassol

Data e hora: 19 de maio, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai