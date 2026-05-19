Por que não terá sorteio da Mega-Sena nesta terça-feira (19)? Entenda

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena tradicional é sorteada três vezes por semanas, em dias específicos: às terças, quintas e sábados. No entanto, nesta terça-feira (19) não terá sorteio dessa loteria.

A mudança na programação acontece em virtude do concurso especial de 30 anos da Mega, que acontece no domingo (24). Por enquanto, as apostas serão exclusivas para o sorteio especial de nº 3010, que não acumula.

O prêmio estimado é de R$ 300 milhões. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio nas lotéricas de todo o País, pelo portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking da Caixa. E as cotas de bolão poderão ser adquiridas até as 10h do dia do sorteio.

O sorteio será no domingo, às 11h.

Veja também Negócios Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos Negócios Novas regras de consignado do INSS começam nesta terça (19) e definem biometria como obrigatória

Os sorteios regulares da Mega-Sena voltam na terça-feira (26), com o concurso 3011.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números. Ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena;

1 em 154.518 para a Quina;

e 1 em 2.332 para a Quadra.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.