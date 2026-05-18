Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos

Concurso 3010 será sorteado na manhã do dia 24 de maio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de bilhete de Mega-Sena para ilustrar matéria sobre 30 anos da Mega-Sena.
Legenda: As vendas seguem até às 22h do próximo sábado (23).
Foto: Shutterstock/Blossom Stock Studio.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena abriu as vendas exclusivas para o concurso especial de 30 anos através da Caixa Econômica Federal. Essa edição comemorativa marca o aniversário da loteria, promovendo um prêmio que não acumula. O vencedor leva o prêmio estimado em R$ 200 milhões. 

As vendas seguem até as 22h do próximo sábado (23). O concurso 3010 será sorteado a partir das 11h (horário de Brasília) do próximo domingo (24). 

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Veja também

teaser image
Negócios

Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)

teaser image
Negócios

Fim da 'taxa das blusinhas': Shein diz que consumidores taxados indevidamente podem pedir reembolso

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena;
  • 1 em 154.518 para a Quina;
  • e 1 em 2.332 para a Quadra.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de bilhete de Mega-Sena para ilustrar matéria sobre 30 anos da Mega-Sena.
Negócios

Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos

Concurso 3010 será sorteado na manhã do dia 24 de maio.

Redação
Há 1 hora
Mulher mexe em celular aberto no site da Receita Federal. Imagem usada em matéria sobre restituição do primeiro lote do Imposto de Renda.
Negócios

Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)

O pagamento da primeira remessa da restituição está programado para o dia 29 de maio.

Redação
18 de Maio de 2026
Imagem desfocada representando uma cena de acidente de carro com veículos danificados, socorristas de emergência e as consequências de uma colisão em uma estrada.
Auto

Avança na Câmara projeto que aumenta tempo de prisão para homicídio culposo no trânsito

O texto passou na Comissão de Viação e Transportes, mas ainda passará por outra comissão antes de seguir para o plenário.

Redação
18 de Maio de 2026
Painel de discussão em um auditório com pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão vermelho com a frase “Cresce Ceará”.
Negócios

Veja programação completa da 3ª edição do Cresce Ceará

Inscrições para a 3ª edição do evento do Diário do Nordeste estão abertas e são gratuitas.

Redação
18 de Maio de 2026
Mãos com unhas decoradas em glitter rosa seguram um smartphone que exibe a tela inicial azul do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com o brasão do Brasil em destaque. A imagem, capturada em ângulo diagonal, mostra o aparelho apontado para cima em um ambiente de escritório com parte de um teclado visível ao fundo.
Negócios

72% dos nordestinos são a favor do fim da escala 6x1, mostra pesquisa Quaest

Nordeste é a região com maior índice favorável à mudança. No País, percentual de pessoas a favor da medida chega a 68%.

João Gabriel Tréz
18 de Maio de 2026
Egídio Serpa

As contas públicas são uma bomba-relógio que explodirá em 2027

Nenhum dos pré-candidatos à Presidência da República está dizendo o que fará para consertar o estado brasileiro e seu governo

Egídio Serpa
18 de Maio de 2026
Negócios

Educação financeira: Sicredi reforça importância da prática para bem-estar do público

Até o próximo dia 24 de maio, a Semana Enef reforça ações para ampliar o conhecimento geral sobre educação financeira.

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Egídio Serpa

A suinocultura cearense vai bem, mas há defeitos a consertar

No Ceara, que tem o maior rebanho suíno do Nordeste, não são todos os criadores que tratam corretamente os dejetos dos animais

Egídio Serpa
18 de Maio de 2026
Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Negócios

Quatro cidades do Ceará terão rodovias duplicadas; veja quais

As duplicações abrangem as rodovias CE-166 e CE-060.

Ana Beatriz Caldas e Luciano Rodrigues
18 de Maio de 2026
Imagem de consumidor comprando cenoura.
Allisson Martins

Os vilões do bolso: o que mais pesa na inflação de Fortaleza em 2026

Allisson Martins
18 de Maio de 2026
Pessoa segura um celular exibindo a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na tela. A imagem mostra a interface do documento eletrônico brasileiro sendo acessada pelo aplicativo oficial.
Auto

Detrans devem começar a exigir exame toxicológico para primeira CNH, decide Senatran

Órgãos estaduais devem adotar o novo procedimento sem necessidade de aguardar regulamentações complementares.

Redação
17 de Maio de 2026
Na imagem, fotografia de estúdio do apresentador Luís Ricardo, um homem de pele clara e cabelos curtos, sorrindo para a câmera. Ele usa uma jaqueta de couro sintético azul escuro e camiseta vermelha escura. O plano de fundo exibe a marca 'Tele Sena Semanal' em letras coloridas dentro de formas geométricas estilizadas. À esquerda e à direita do apresentador, globos de sorteio transparentes contêm bolinhas verdes numeradas. A iluminação é brilhante, típica de programas de auditório.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (17/05)

O sorteio da edição número 104 tem transmissão ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
17 de Maio de 2026
Papel com apostas da Mega Sena.
Negócios

Cinco apostas do Ceará acertam a quina da Mega-Sena; veja cidades e valores

Nenhuma aposta em todo o País conseguiu acertar os seis números do sorteio.

Redação
17 de Maio de 2026
Cédulas e moeda de real sobre calculadora representam renda, consumo e movimentação da economia brasileira.
Negócios

Fortaleza é a sétima cidade do País com maior potencial de consumo em 2026

Habitação deve ser o principal gasto do fortalezense, representando 21,5% das despesas totais.

Letícia do Vale
17 de Maio de 2026
Mulher, profissional da área da saúde, com a mão no ombro esquerdo de um homem idoso, de bigode grisalho, deitado em uma maca hospitalar.
Negócios

Reajuste de até 12% nos planos de saúde coletivos impacta mais de 1 milhão de cearenses

Aumento impactará o orçamento de consumidores do Hapvida e da Unimed Fortaleza.

Paloma Vargas
16 de Maio de 2026
Tela de notebook exibe plataformas internacionais de compras online, como Shein e Alibaba, em imagem sobre importações e comércio eletrônico.
Negócios

Taxa das 'blusinhas': veja simulações de preços após a mudança

Decisão do Governo Federal zerou imposto para compras até US$ 50.

Letícia do Vale
16 de Maio de 2026
Mão segurando notas de dinheiro do tipo real, com cédulas de 20 e 10 reais e outras cédulas ao fundo em uma mesa, enquanto contas são manuseadas. Imagem usada em matéria sobre calculadora para o programa Desenrola Brasil.
Negócios

Nova calculadora do Desenrola Brasil ajuda a simular descontos para renegociar dívidas

Simulação apresenta valores estimados com base nas regras do programa.

Redação
16 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Eólica offshore: o potencial bilionário e o desafio da realidade

Marília Brilhante, CEO da cearense Energo Soluções em Energias, mostra oportunidades e dificuldades para a geração de de energia no mar

Egídio Serpa
16 de Maio de 2026
SHEIN TAXA BLUSINHA PRINT APP.
Negócios

Fim da 'taxa das blusinhas': Shein diz que consumidores taxados indevidamente podem pedir reembolso

A revogação da taxa é provisória.

Redação
16 de Maio de 2026
imagem mostra trilhos de trem abandonados cortando rodovia no ceará. estado tem 600 km de ferrovias não operacionais.
Negócios

Trechos abandonados da antiga Transnordestina serão aproveitados para transporte de passageiros

Declaração foi feita pelo ministro dos Transportes durante passagem pelo Ceará.

Luciano Rodrigues
16 de Maio de 2026
Egídio Serpa

PecBrasil terá leilão de boi, concurso leiteiro e 2 mil mulheres do agro

Ato de abertura será no Theatro José de Alencar, e esta é uma das várias novidades do evento, que ganhou dimensão nacional e por isto mudou de nome

Egídio Serpa
16 de Maio de 2026
Carro esportivo
Auto

MG inaugura primeira autorizada do Nordeste no Ceará, a MG Iguauto

Marca tem mais de 100 anos de tradição e chega com três modelos elétricos: MG4 (hatch), S5 (SUV) e o esportivo conversível Cyberster.

Redação
15 de Maio de 2026
Sidney é um homem branco, idoso e calvo. Na foto, ele está de terno preto, camisa social aberta e usa óculos de armação grossa e redonda.
Negócios

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e outros 10 são denunciados por fraudes no ICMS

O grupo movimentou cerca de R$ 1 bilhão em créditos tributários fraudulentos.

Redação
15 de Maio de 2026
O empresário Francisco 'Dico' de Araújo Carneiro sorri sentado à sua mesa de trabalho, vestindo uma camisa social clara com suspensórios escuros e óculos de armação redonda. Ao fundo, plantas decorativas e uma parede de textura cinza compõem o ambiente de escritório sóbrio e profissional.
Negócios

Morre Dico Carneiro, fundador da Cialne, aos 90 anos

Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne), destaque do setor de alimentos do Norte e Nordeste, foi fundada em 1966 pelo empresário.

Redação
15 de Maio de 2026
Imagem mostra palestrantes e o mediador Egídio Serpa na primeira edição do Cresce Ceará.
Victor Ximenes

Com inscrições abertas, Cresce Ceará traça caminhos do agro, com logística e energia no radar

No dia 21 de maio, evento discute desafios e oportunidades do agronegócio cearense.

Victor Ximenes
15 de Maio de 2026
Vista aérea de todo o complexo que seria o Hard Rock Hotel Fortaleza, na praia de Lagoinha, município de Paraipaba. Ao todo, são dezenas de chalés, piscinas e uma grande estrutura de hotel.
Negócios

Hard Rock sai do Ceará após fracasso histórico e deixa hotéis de Lagoinha e Jeri sem rumo

Com a saída oficial da marca global do portfólio cearense, o que resta em Lagoinha e Jericoacoara é uma crise de desconfiança e investidores no prejuízo.

Paloma Vargas
15 de Maio de 2026
foto do medalhista olímpico Lars Grael apresentando palestra.
Negócios

Semana S da Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

Evento acontece neste sábado (16) e domingo (17) no Aterro da Praia de Iracema.

Redação
15 de Maio de 2026
Avião da Air France parado.
Igor Pires

Air France terá 1/3 dos voos no Brasil pelo Nordeste e projeta crescer mais

Igor Pires
15 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: um leilão sob gravíssima suspeita

O Ministério de Minas e Energia decidiu privilegiar a energia suja e grupos empresariais. Por esta e outras razões, a Aneel suspendeu a homologação do certame

Egídio Serpa
15 de Maio de 2026
Foto que contém canteiro de obras da Linha Leste do Metrofor.
Negócios

Empresas são multadas em R$ 1,5 milhão por atraso nas obras da Linha Leste do metrô de Fortaleza

Sanções são referentes aos anos de 2021 e 2022.

Luciano Rodrigues
14 de Maio de 2026