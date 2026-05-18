Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena abriu as vendas exclusivas para o concurso especial de 30 anos através da Caixa Econômica Federal. Essa edição comemorativa marca o aniversário da loteria, promovendo um prêmio que não acumula. O vencedor leva o prêmio estimado em R$ 200 milhões.

As vendas seguem até as 22h do próximo sábado (23). O concurso 3010 será sorteado a partir das 11h (horário de Brasília) do próximo domingo (24).

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena;

1 em 154.518 para a Quina;

e 1 em 2.332 para a Quadra.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.