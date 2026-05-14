Empresas são multadas em R$ 1,5 milhão por atraso nas obras da Linha Leste do metrô de Fortaleza
Sanções são referentes aos anos de 2021 e 2022.
O Consórcio FTS foi multado em mais de R$ 1,5 milhão por atrasos em obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Foram duas sanções aplicadas pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) e publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).
Essas sanções se referem a "atrasos não justificados na obra da estação Colégio Militar", um dos pontos de parada do trajeto.
A Seinfra confirmou a informação e, por meio de nota, a pasta declarou que as multas aplicadas são devido "ao descumprimento de prazos estabelecidos no cronograma executivo, referente aos anos de 2021 e 2022".
A reportagem procurou a Ágis Construção, uma das empresas que compõem o Consórcio FTS ao lado da Sacyr Construcción Brasil, para repercutir o assunto. Quando houver retorno, este material será atualizado.
Veja também
Como está o cronograma de obras da Linha Leste?
Oficialmente em obras há mais de 12 anos, a Linha Leste do Metrô de Fortaleza está no momento mais acelerado da construção. Conforme dados da Seinfra, 45% da fase 1 do ramal está concluída.
A previsão da pasta é de que, até o segundo semestre, as obras do ramal estarão 50% concluídas. Além da estação Tirol-Moura Brasil, já existente e compartilhada com a Linha Oeste (Centro-Caucaia), os trabalhos mais avançados estão na estação Chico da Silva Leste, com 96% concluídas.
Quando estiver pronta, a Linha Leste, a ser operada pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), vai interligar o Centro de Fortaleza ao terminal do Papicu em trajeto previsto de 15 minutos. O prazo de conclusão atual é o final de 2028.
Serão oito estações - três recém-retomadas pela Seinfra - ao longo do metrô. Na fase 2, sem prazo para sair do papel, a Linha Leste deve chegar às proximidades do Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. Futuramente, há ainda previsão de expansão para a Messejana.
Confira as estações da Linha Leste do Metrofor:
- Tirol-Moura Brasil (superfície);
- Chico da Silva Leste (subterrânea);
- Sé (subterrânea);
- Colégio Militar (subterrânea);
- Luiza Távora (subterrânea);
- Nunes Valente (subterrânea);
- Leonardo Mota (subterrânea);
- Papicu (subterrânea).