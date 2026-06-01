Confira calendário do Bolsa Família de pagamento para junho de 2026

O pagamento do Bolsa Família para o mês de junho inicia a partir do dia 17 e segue até dia 30. Os primeiros a receber serão os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1, seguindo em ordem até o NIS terminando em 0.

Como de costume, a Caixa Econômica Federal realiza os repasses acontecem de forma escalonada, nos últimos dez dias úteis do mês. Para saber a data em que vai receber, basta verificar a numeração final do cartão NIS.

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Quais os benefícios no Bolsa Família?

Dentre os benefícios disponíveis no Bolsa Família, estão:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

R$ 142 por pessoa da família; Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;

Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Confira o calendário do Bolsa Família para junho de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 17/6

1 - pagamento em 17/6 Final do NIS: 2 - pagamento em 18/6

2 - pagamento em 18/6 Final do NIS: 3 - pagamento em 19/6

3 - pagamento em 19/6 Final do NIS: 4 - pagamento em 22/6

4 - pagamento em 22/6 Final do NIS: 5 - pagamento em 23/6

5 - pagamento em 23/6 Final do NIS: 6 - pagamento em 24/6

6 - pagamento em 24/6 Final do NIS: 7 - pagamento em 25/6

7 - pagamento em 25/6 Final do NIS: 8 - pagamento em 26/6

8 - pagamento em 26/6 Final do NIS: 9 - pagamento em 29/6

9 - pagamento em 29/6 Final do NIS: 0 - pagamento em 30/6

Calendário de pagamento de 2026

Julho: de 20/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 31/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para ter acesso ao valor. Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.